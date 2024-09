De Ligt két nagy hibája végül nem került pontvesztésbe a hollandoknak

A magyarokkal azonos csoportban szereplő holland válogatott 2-2-es döntetlent játszott a vendég német csapattal kedden a labdarúgó Nemzetek Ligája második fordulójában.

A hollandok a 2. percben előnybe kerültek egy remek kiugratást követően – Tijjani Reijnders élt a lehetőséggel -, és a későbbiekben is több helyzetet dolgoztak ki, de a németek a 38. percben labdaszerzés után Deniz Undav lövésével egyenlítettek, majd az első félidő ráadásában az eltolódó holland védelem hibáját kihasználva fordítottak: Joshua Kimmich passzolt ekkor a hazaiak kapujába.

🇩🇪 #GERMANY TAKES THE LEAD! #Kimmich with a crucial goal just before the halftime whistle! Die #Mannschaft turns the tables on the #Netherlands!

#OnsOranje defense mistakes proved costly

This #UEFANationsLeague match is on fire! 🔥 #NEDGER pic.twitter.com/XhZj0U2Vwb

— Nidal Khattar (@nzkhattar) September 10, 2024