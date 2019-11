Elképesztő jeleneteknek lehettek szemtanúi a csütörtökön éjjel megrendezett Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers NFL-meccs nézői, ugyanis hatalmas tömegverekedés alakult ki a pályán. A játékosok közül volt aki sisakkal ütötte a másik fejét, de ott ütötték, rúgták egymást a felek, ahol érték.

Íme a nem mindennapi jelenet:

YEAR LONG SUSPENSION for Myles Garrett. Nothing less. It’s a criminal assault by using helmet as a WEAPON pic.twitter.com/UTOzuiTIEe