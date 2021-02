Nyolc magyar jutott a nők hétfői döntőjébe a budapesti fedettpályás nemzetközi idénynyitó öttusaversenyen.

A szombati selejtezőben két csoportban küzdött az 57 fős mezőny, mindkettőben kilenc hazai öttusázó kapott helyet a külföldi ellenfelek mellett. A fináléba a csoportok első 15-15 helyezettje, valamint a további hat legjobb eredményt elérő versenyző került.



Az A csoportban a fiatal Guzi Blanka és a tapasztalt Alekszejev Tamara magabiztosan, az első tíz között végezve biztosította helyét a hétfői folytatásban, és Kovács Eszter 17. helye is elég volt ehhez.



A B csoportban a már olimpiai kvótás Kovács Sarolta, valamint Erdős Rita szerepelt a legjobban a magyarok közül, ők azonos ponttal a harmadik és negyedik helyen végeztek, de az első tíz között zárt Simon Sarolta és Gulyás Michelle is, míg Réti Kamilla 15.-ként jutott tovább.



"Nagyon hiányzott a lányoknak a versenyzés, különösen a nemzetközi mezőnyben való szereplés. Jól vívtak, és a fizikai számokban is jól teljesítettek, bár nem kellett kifutniuk magukat, tartalékolhattak a döntőre, amivel kapcsolatban bizakodó vagyok" - összegzett röviden Kállai Ákos, a női válogatott szövetségi kapitánya.



Vasárnap a férfiak selejtezőjét rendezik a koronavírus-járvány miatt zárt kapus Peridot nemzetközi viadalon, hétfőn és kedden pedig a két döntőt.



Az úszást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában, a lovaglást a Nemzeti Lovardában, a vívást és a lövészettel kombinált futást pedig a BOK Csarnokban bonyolítják le.

