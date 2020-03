Thomas Bach a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke nyílt levélben küldött üzenetet a több mint 11.000 - az olimpiára készülő - sportoló számára, a bizonytalansággal teli helyzetben.



Az olimpia a tervek szerint július 24-én kezdődne.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének levelét változatlan formában közöljük.





Kedves sportolók!

Ebben a példa nélküli válságban mindannyian osztozunk.

Ahogy titeket is, úgy minket is nagyon aggaszt, ahogy a COVID-19-járvány felforgatja az emberek életét. Az emberi élet mindennél fontosabb, beleértve az olimpia megrendezését.

A NOB is a megoldás része szeretne lenni, éppen ezért az a vezérelvünk, hogy megóvjuk minden érintett személy egészségét, és segítsünk feltartóztatni a vírus terjedését. Meg szeretnék nyugtatni mindenkit, hogy a 2020-as tokiói olimpiai játékokat érintő minden döntésünket illetően ezen elv alapján fogunk eljárni.

A Tokióig vezető út mindannyiótok számára különbözik, hiszen 206 nemzeti olimpiai bizottságról beszélünk. Az országotokban a COVID-19 ellen hozott intézkedések miatt sokatok nem tud úgy, ahogy megszoktátok vagy egyáltalán nem tud készülni és edzeni. Megint mások viszont már buzgón készülnek, hogy valóra váltsák olimpiai álmukat.

Vannak, akik már kvótát szereztek a játékokra, azonban rengetegen vannak, akik még nem.

Ami mindnyájunkban közös, az az, hogy óriási bizonytalansággal kell szembe néznünk. Eme bizonytalanság idegőrlő, kételyeket vet fel, vagy erősít meg a pozitív jövőt illetően, megszűnik a remény. Vannak, akiknek az élete forog kockán. A fő bizonytalanság abból fakad, hogy senki nem tudja pontosan megmondani, meddig is kell küzdeni a vírus ellen. Ez igaz a sportra, a tudományra, a médiára, a politikára és a társadalom egészére. Sajnálatos módon a NOB sem tud minden kérdésre választ adni, így az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) is tömörítő munkacsoport útmutatására támaszkodunk.

Mint sikeres sportolók, pontosan tudjátok, hogy soha nem szabad feladni, még akkor sem, ha úgy tűnik, vajmi kevés esély van a sikerre.

A 2020-as tokiói olimpiai játékok iránti elköteleződésünk is ezen gondolatmeneten nyugszik, hiszen sportolóként mindig készen kell állni, és alkalmazkodni kell az új helyzethez. Ezen okból kifolyólag, mint azt korábban is jeleztük már, különböző forgatókönyveket fontolgatunk és igazítjuk azokat, szinte napról napra.

Egyrészről jelentős javulást tapasztalhatunk Japánban, ahol az emberek örömmel fogadják az olimpiai lángot. Ez bizalommal tölt el bennünket, hogy bizonyos biztonsági korlátozásokkal, de japán barátaink meg tudnák rendezni az olimpiai játékokat, az összes érintett fél egészségének megóvásával. Másrészről viszont, a világ különböző kontinensein és országaiban drámai módon növekedett a megbetegedések száma és új helyeken ütötte fel fejét a vírus, ezért a jövőben a különböző forgatókönyvekre tekintettel kell döntést hozni.

Egyet tudok érteni azokkal köztetek, akik elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Más körülmények közepette és merőben más okokból kifolyólag én is megtapasztaltam a bizonytalanságot az 1980-as moszkvai olimpiai játékokat felvezető időszakban. Nem tudtuk, meg lesz-e tartva az olimpia, nem tudtuk, részt vehetünk-e rajta. Őszintén megmondva, örültem volna, ha a döntéshozók több időt szántak volna a döntésre, hitelesebb információ alapján.

A ma rendelkezésre álló információ alapján a 2020-as tokiói olimpiai játékok időpontját illető végleges döntés még túl korai lenne.

Így mint ti is, mi is nehéz döntéshelyzetben találjuk magunkat: az olimpiai játékok eltörlése a 206 nemzeti olimpiai bizottságból és a NOB menekültekből álló csapatából érkező 11 000 sportoló olimpiai álmát törné össze. Nem csak számukra, hanem a paralimpiai sportolóknak, valamint a titeket támogató emberek számára is: edzők, orvosok, tisztviselők, edzőpartnerek, barátok és családtagok számára. A játékok eltörlése semmit nem oldana meg és senkit nem vinne előrébb, így ez nem is szerepel a napirenden.

Az elhalasztásról hozott jelenlegi döntés nem tudna új időponttal szolgálni a mindkét irányba történő bizonytalan fejlemények okán: számos országban javul a helyzet a szigorú intézkedéseknek köszönhetően, míg más országokban romlik a szituáció.

Más sporteseményekkel ellentétben az olimpiai játékok elhalasztása rendkívül összetett kihívás.

A játékokhoz szükséges számos létfontosságú versenyhelyszín előfordulhat, hogy nem lenne elérhető többé. A hotelekbe már többmilliónyi éjszaka foglalás érkezett, borzasztó nehéz kezelni ezt a helyzetet, illetve legalább 33 olimpiai sportág nemzetközi versenynaptárát át kellene szabni. Ez csak pár példa a rengeteg kihívás közül.

A különféle forgatókönyvek hatásainak további tanulmányozásához a tokiói szervezőbizottság, a japán hatóságok, a nemzetközi szövetségek, a nemzeti olimpiai bizottságok és az olimpiai játékokban érdekelt összes fél teljes elköteleződése és támogatása szükséges. Az egész világon egyre romló helyzet tükrében, valamint az olimpiai játékok iránti közös elköteleződésünk szellemében, a NOB Végrehajtó Bizottsága a mai napon a következő szintre lépett.

A mai napon az összes érdekelt féllel részletes megbeszéléseket kezdeményeztünk a világméretű egészségügyi helyzet gyors váltakozásának, valamint annak az olimpiai játékokra gyakorolt hatásának teljeskörű kiértékelésére, beleértve az elhalasztás lehetőségét. Keményen dolgozunk, a következő négy hétben biztos, hogy döntés fog születni.

Tudom, hogy ez a példa nélküli helyzet sok kérdést megválaszolatlanul hagy. Azt is tudom, hogy a racionális megközelítés nem egyezik az érzelmekkel, amelyek most bennetek kavarognak. Éppen ezért, amíg a ti helyzetetekkel és a felkészülést, kvalifikációs rendszert és a játékokon való részvételeteket érintő kérdéseitekkel foglalkozunk, arra bátorítunk titeket, hogy figyeljétek az Athlete365 frissítéseit, és maradjatok szoros kapcsolatban a nemzeti olimpiai bizottságotokkal és nemzeti szövetségetekkel.

Remélem, és ezért mindent meg is teszünk, hogy az oly sok sportoló, nemzeti olimpiai bizottság és nemzetközi szövetség reménye mind az öt kontinensről megvalósul és beteljesül: ennek a sötét alagútnak a végén, amelyen mind együtt megyünk át és nem tudjuk még, hol a vége, az olimpiai láng lesz a fény.

Mint egykori olimpikon, remélem, megértitek a kihívásunkat, elfogadjátok és támogatjátok az alapelveinket, amelyek a ti, a családotok és mindenki egészsége megóvását és az olimpiai álom fennmaradását hivatottak biztosítani.

Nektek, sportolóknak, a családotoknak és barátaitoknak első sorban jó egészséget és a legjobbakat kívánom.

Őszinte tisztelettel:

Thomas Bach

A levelet angolul itt olvashatja el.



Forrás: olimpia.hu

Borítókép: olimpia.hu