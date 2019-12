Liu Shaoang ritkán látható fölénnyel nyerte meg az 500 métert a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupájának nagojai állomásán vasárnap az 1000 méteren szerzett szombati ezüstérme után.

A váltóval olimpiai bajnok 21 éves versenyző a negyed- és az elődöntőben is bátyjával, Liu Shaolin Sándorral szerepelt azonos futamban, előbbiből még kéz a kézben jutottak tovább, utóbbiban viszont Liu Shaolint szabálytalanság miatt kizárták, így csak a mindkét futamot megnyerő Liu Shaoang került fináléba.

Az FTC gyorskorcsolyázója a legjobb négyet felvonultató mezőnyben ellentmondást nem tűrően szerepelt. A legelőnyösebb, belső pályáról rajtolhatott az elődöntő során elért legjobb idejének köszönhetően, a tökéletes ütemben elkapott második rajtja annyira jól sikerült, hogy már egy kör után több méterrel vezetett, előnye a táv hátralévő részében sem csökkent, így az orosz Pavel Sztinyikov, a dél-koreai Park In Vuk és a holland Itzhak de Laat megszorítani sem tudta. Liu Shaoang már az utolsó kanyarból kifelé korcsolyázva elkezdhetett ünnepelni, amire csak elvétve akad példa a legrövidebb számban. Liu Shaoang pályafutása során első diadalát aratta 500 méteren. Liu Shaolin 10., a negyeddöntőben búcsúzott Burján Csaba pedig 12. lett, előbbi megőrizte éllovas pozícióját a táv pontversenyében, Liu Shaoang pedig feljött ötödiknek.

A nőknél ugyenebben a számban kellemetlen meglepetést jelentett, hogy Kónya Zsófia mellett Jászapáti Petra is a negyeddöntőben kiesett. Előbbi 14., utóbbi 12. helyen zárt. A győzelem sorozatban harmadszor a kanadai Kim Boutiné lett, Jászapáti a táv pontversenyében egy pozíciót visszacsúszva hetedik helyen áll.

Az 1500 méteres versenyben szintén volt magyar finalista az ausztrál születésű Lockett Deanna révén, aki a hétfős mezőnyben végül hatodik lett, az aranyérmet a holland Suzanne Schulting szerezte meg. Bácskai Sára Luca a kisdöntőig jutott, ahol másodikként haladt át a célvonalon, így összességében kilencedikként végzett. A harmadik magyar résztvevő, Sziliczei-Német Rebeka a pénteki selejtezőben búcsúzott. A férfiaknál nem termett babér a leghosszabb távon, az amerikai születésű Krueger Cole mellett Oláh Bence és Varnyú Alex számára is a selejtező jelentette a végállomást. A döntőt a dél-koreai Park Dzsi Von nyerte.

A 3000 méteres női váltóknál olasz győzelem született, a negyeddöntőben kiesett magyarok tizedik helyen végeztek. Az 5000 méteres férfi staféták küzdelme kínai diadallal ért véget, az olimpiai és Európa-bajnok, egyúttal vk-címvédő és világcsúcstartó magyar négyes a kisdöntőben tartalékos összeállításban, a Liu fivéreket nélkülezve harmadik lett, így hetedik helyen végzett, a szám pontversenyben pedig a harmadikról a negyedik pozícióba csúszott vissza.

A vk-sorozat jövő hétvégén Sanghajban folytatódik, a magyarok immár 25 egymást követő vk-viadalon szereztek legalább egy érmet.



Fotó: Facebook.com/ Liu Shaoang