Fábián László szerint 13 érem, valamint 20-22 negyedik-hatodik helyezés megszerzése lehet reális a magyar csapat számára a 2021 nyarára halasztott tokiói nyári olimpián.

A Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója ezt az utanpotlassport.hu által szervezett, Tekintettel Tokióra című péntek délutáni online konferencián jelentette ki egy 2019-ben elvégzett kutatásra alapozva.

"Az érmek számát tekintve ez kevesebb, ám a negyedik-hatodik helyezéseket nézve több, mint amennyi 2016-ban Rióban volt" - mondta a sportigazgató, aki szerint fontos, hogy a női kézi- és a vízilabda-válogatott megszerezze a kvótát. Fábián László szerint a MOB összességében 160 magyar sportoló részvételével számol a japán fővárosban.



"Lesz olimpia, az egyetlen fontos kérdés, hogy nézőkkel, vagy nélkülük. A japánoknak ez becsületbeli ügy, ők nézőkkel képzelik el a játékokat, de megfelelő biztonsági intézkedések mellett" - hangsúlyozta a sportvezető, aki a részletekkel kapcsolatban elmondta: több olyan sportág lesz, melynek versenyzői már napokkal, hetekkel előbb megérkeznek az olimpiai versenyek helyszínére a hétórás időeltolódáshoz való akklimatizálódás miatt, ám a versenyszám végét követően mindenkinek minél hamarabb haza kell majd utaznia.



"A legnagyobb feladatunk most az, hogy tartsuk a lelket a sportolókban" - fogalmazott Fábián László, aki úgy érzi, a többségük azért inkább elszánt, mintsem kétkedő.



Dénes Ferenc sportközgazdász arról beszélt, hogy a szervezőbizottság 12,6 milliárd dollárra tervezte a tokiói olimpia költségvetését, a japán számvevőszék szerint azonban a végső összeg ennek a duplája, 25 milliárd is lehet. Megemlítette azt is, hogy a szervezőbizottság egy 50 tételes költségcsökkentési programba fogott. Végül arról beszélt, hogy Magyarországnak versenyelőnyt jelenthet Tokióban, hogy az élsportban jelentős az állami támogatás, azokkal az országokkal szemben, ahol a sport piacgazdasági alapon működik.



Imre Géza, a Bp. Honvéd sportigazgatója elmondta, jelenleg nyolc sportolójuk tűnik biztos olimpiai résztvevőnek és összességben húsz fölötti létszámmal kalkulálnak. Arra a kérdésre, hogy mennyiben lesz más ez az olimpia, azt felelte, a nézők hiánya rá fogja nyomni a bélyegét a hangulatra, de azoknak a versenyzőknek még kedvezhet is, akik először vesznek részt a játékokon.



Sós Csaba szövetségi kapitány nem vár átrendeződést az úszásban. Elismerte, hogy a két számban világcsúcstartó Hosszú Katinka "nincs jó állapotban", de meggyőződése, hogy a világ nem ment el mellette.



"Csak rajta múlik, mire lehet képes, ráadásul az ellenfelei félnek tőle" - fűzte hozzá.



Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szakvezetője minden idők legnehezebb olimpiájára számít Tokióban, ahol nyerni szeretnének.



Marosi Ádám olimpiai bronzérmes öttusázó szerint sok a bizonytalanság a kvalifikációs versenyek megrendezése körül, ő mindenesetre zárt kapus olimpiára számít, és a legrosszabb forgatókönyvre is felkészült.



Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke arról tájékoztatott, hogy ha holnap kezdődne az olimpia, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az akkreditált, negatív teszttel rendelkező újságírók beutazását nem korlátozná, a sajtótribünön helyet foglalókét viszont igen.



Székely Dávid, az M4 Sport csatonaigazgatója arról beszélt, hogy különböző forgatókönyvek léteznek a közvetítésre, ők mindenesetre teljes stábbal és minden korábbinál bővebb közvetítéssel készülnek.



"Lehet, hogy a korlátozások miatt kevesebb helyszínről közvetítő kommentátorunk lesz, de minden eshetőségre vannak megoldásaink" - emelte ki a főszerkesztő.

