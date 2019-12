Speciálisan képzett kutyákkal végeztek biztonsági gyakorlatot a tokiói olimpia szervezői.

A vasúti pályaudvaron tartott szerdai gyakorlaton az erre szakosodott labradorok és beagle-ök szimatoltak a peronok bejáratánál gyanús tárgyak, köztük robbanószerkezetek után kutatva. Márciusban a metróban tartottak hasonló terrorizmusellenes gyakorlatot a jövő nyári ötkarikás játékokra készülve, és ahogy akkor, úgy most is ügyeltek rá, hogy minél kevésbé akadályozzák a japán főváros zsúfolt közösségi közlekedését.



A mintegy 35 millió embernek otthont adó agglomerációban közel 20 millió ember használja naponta a tömegközlekedést, a játékok során pedig tovább 600 ezer szurkoló érkezésére számítanak. Így a biztonsági szempontok mellett a tömegközlekedés hatékonysága is fontos lesz az olimpia alatt, amely július 24-től augusztus 9-ig tart majd.

Borítókép: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images