Minden érintettől áldozatokra és kompromisszumokra lesz szükség a tokiói olimpia újratervezéséhez Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint.

"Az a küldetésünk, hogy megszervezzük a játékokat és így valóra váltsuk a sportolók álmát" - jelentette ki szerdán a német sportvezető, aki szerint "gyönyörű kirakós játék lesz megszervezni egy csodálatos olimpiát".

Bach ugyanakkor jelezte, "ezernyi logisztikai és pénzügyi problémával" kell szembenézniük.



"A megállapodás szerint legkésőbb jövő nyárig kell megrendezni az olimpiát. A lehetséges dátum nem csak a nyári hónapokra korlátozódik. Minden lehetőség az asztalon van" - mondta Bach a szerdai média telekonferencián legtöbbek által firtatott új időpontot illetően. Hozzátette, csütörtökön kezdik meg az egyeztetéseket a sportági világszövetségekkel, hogy elkerüljék az ütközéseket a versenynaptárban.



A NOB-elnök elismerte, a törlés is napirenden volt, ugyanúgy megfontolták, mint minden más lehetőséget, ugyanakkor a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy a lemondást a NOB semmilyen módon nem támogatja.



Bach arról is beszélt, nem tudja garantálni, hogy minden elemében ugyanolyan lesz a tokiói olimpia, amilyennek eredetileg tervezték. Példaként említette a sportolók lakhelyéül szolgáló olimpiai falut, melynek lakásait az esemény után még idén értékesítették volna.





Thomas Bach szerint számtalan logisztikai probléma vár megoldásra.

Fotó: Marcelo Endelli/Getty Images



"Ez egyike a több ezernyi kérdésnek, melyre meg kell találnunk a választ. Mindent megteszünk, ami csak lehetséges, mert az olimpiai falu az, ahol a játékok szíve dobog" - mondta Bach. "Példa nélküli helyzetben vagyunk. Azt hiszem, a halasztás minden érintettől áldozatokat és kompromisszumokat követel".



A NOB kedden jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt a tokiói olimpiát a jövő évre halasztja és legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni. A döntés sporttörténelmi, ugyanis az olimpiai mozgalom 124 éves történetében nem volt példa halasztásra.



A XXXII. nyári olimpiát idén július 24. és augusztus 9. között bonyolították volna le. Szakértők szerint a halasztás Japánnak 670 milliárd jenbe (1,9 billió forint) kerül. Bach konkrét számokat nem közölt, de a plusz költségek tekintetében úgy fogalmazott, abból minden érintettnek részt kell vállalnia.



A 66 éves Bach egyszavas nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy megfordult-e a fejében a lemondás akkor, amikor számos kritika érte a bírálói szerint lassú döntéshozatalért.



Borítókép: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images