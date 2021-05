Az Európai Asztalitenisz Szövetség (ETTU) Újvidéken rendezte meg az Európai Kupa nagydöntőjét tizenegy csapat részvételével.

A négyszeres magyar bajnok budaörsi csapat francia, osztrák és szerb ellenfeleit legyőzve jutott be a döntőbe, ahol minimális különbséggel maradt alul a francia Saint-Denis gárdájával szemben. Szakosztályunk az elmúlt 18 szezon alatt 2012-ben Bajnokok Ligája bronzérmet, 2013-ban Bajnokok Ligája ezüstérmet, 2019-ben ETTU Kupa bronzérmet szerzett, e mellé gyűjtötte be a csapat a mostani Európa Kupa ezüstérmet. Mind a négy, dobogós nemzetközi szereplésünk emlékezetes számunkra, a jelenlegi attól marad különleges, hogy reális győzelmi esélyünk volt a döntőben. Az asztalitenisz szakosztály nagyon büszke arra, hogy az európai élsport közvetlen csúcsán képviselhetjük egyesületünket, támogatóinkat, Budaörs Városát és a magyar asztaliteniszt, bízunk abban, hogy mások is büszkék erre a teljesítményre. Bár nehéz a sportágakat összehasonlítani egymással, de sikerünket minden sportszerető ember számára jól érzékelteti, hogy teljesítményünk egyenértékű egy labdarúgó Európa Liga (korábban UEFA Kupa), egy kézilabda Európa Kupa (korábban EHF Kupa) vagy egy kosárlabda Európa Kupa döntős eredménnyel.

A 2020-2021-es női asztalitenisz Európa Kupa ezüstérmes csapata, Fazekas Mária, Póta Georgina, Surján Szabina, Lovas Petra, Szvitán Krisztina (szakosztályvezető), Bachman Péter (edző)

Forrás: Budaörsi SC Asztalitenisz/Facebook

Borítókép: Budaörsi SC Asztalitenisz/Facebook