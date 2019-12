Rég nem látott magasságokban a Ferencváros. A labdarúgástól kezdve a jégkorongon és a kézilabdán át a vízilabdáig szép sikereket értek el a zöld-fehérek. Az egyesület első számú szurkolói felülete, az Üllöi129 a sikerekkel teli évre emlékezik vissza. Írásukat változatlanul közöljük.

Visszajutottunk oda, ahova tartozunk, Európa csúcselitjébe.

Hihetetlen, fantasztikus sikerekkel teli év volt az idei a Ferencvárosi Torna Club életében. Olyan győzelmeket arattunk, amikről más években talán hónapokig beszéltünk volna, de idén erre nem volt lehetőség. Szerencsére!

Isteni kegyelem, hogy mindez alapításunk 120. évében adatott meg, így az alapítok büszkén húzhatják ki magukat az égi Ferencváros klubhelyiségeiben és a tegnap megérkezett Miki bácsit kérdezhetik, hogy hogyan is volt.

Büszkeség és öröm leírni ezt a mondatot: Idén az európai kupákban nem volt sikeresebb egyesület, mint a Ferencvárosi Torna Club.

Tudjuk, hogy a multisport klubok rendszere elsősorban Kelet- és Közép-Európára jellemző, beleértve Törökországot vagy éppen Görögországot is, de nyugaton se szokatlan, elég ha a Bayernre, a Real Madridra vagy éppen az FC Barcelonára gondolunk. Vannak olyan klubok, ahol a szakosztályok függetlenedtek, de nevükben vagy éppen a szurkolók szemében együvé tartoznak, ilyen pl. a Vardar Szkopje. Idén azonban egyetlen egyesület sem tudott, annyi sikeres szakosztályt felmutatni, mint Clubunk.

Elsősorban mindezért természetesen a vízilabda csapatnak lehetünk hálásak, akik mindent megnyertek. Bajnokok Ligája győzelmük pedig a Fradi első labdajátékban szerzett BL vagy BEK sikere lett (korábban a tekézők nyertek BEK-et).



Soha a sportág világtörténetében nem fordult elő, hogy 1 év alatt annyi sikert érjen el egy csapat, mint Varga Zsolték. Legendák már most.



(Fotó: Fradi.hu)



Másfél évtizedet várva idén labdarúgócsapatunk is belépett az álmok kapuján, amikor a harmadik csillag elnyerése után az Európa Liga csoportkörébe jutott. Majd az ügyeletes fanyalgóknak méltó választ is adott a csoportkörös szereplésével.



Idegenben végig veretlenek maradtunk, a tavaly a Real Madridot oda-vissza oktató CSZKA elleni 4 pontra sokan felkapták a fejüket Európában. Ha Bulgáriában kicsit szerencsésebbek vagyunk a bíróval és a helyzeteinkkel, még ennél is nagyobb sikereket érhettünk volna el, de mit nem adtunk volna ezért az elmúlt években.

Váratlan, meglepetés erejével ható volt hokisaink nemzetközi szereplése. A magyar bajnokság és az Erste Liga behúzása már önmagában nem várt bravúr volt, de nemzetközi szinten még ennél is nagyobb meglepetéseket okoztak. Az összehasonlíthatatlanul jobb körülmények között és nagyobb költségvetéssel dolgozó Rittent és Olimpija Ljubljanát legyőzve és egy baszk csapatot oktatva bejutottak a Kontinentális Kupa (kb. a foci Európa Ligának felel meg) legjobb 8 csapata közé. Majd Dániában se égtek meg, hiszen a továbbjutó Nottingham Pantherst sikerült megcsípni, az utolsó fordulóban pedig a négyesdöntőért játszottunk.



Nemzetközi szinten is meglepetéseket tudtak okozni. (Fotó: Fradi.hu)



Ezúttal is a BL legjobb 8 csapata közé jutottak női kéziseink is. Bár az ő esetükben ez a teljesítmény az előző három szakosztállyal szemben nem volt meglepetés, de az, hogy évek óta ott vannak az elitben és női csapatként az egyik legnépszerűbb szakosztály, sokat elárul teljesítményükről.



(Fotó: Fradi.hu)

Négy szakosztályunk világelitben való szereplése Bajnokok Ligája győzelemmel megfejelve egyedülálló teljesítmény Európában, amire joggal lehetünk büszkék és ami példa nélküli Európában.

Itt emlékeznénk meg arról, hogy van még két terület, ahol biztosan a világelitben van még Clubunk.

Egyrészt a szurkolás, azon belül is a 91 éves, de örökifjúként újjászületett B-Közép. Mindezt már önmagában csak a bulgáriai túra is bizonyítja, ahol létszámban, szervezettségben, szurkolásban és rendben egyaránt fantasztikus teljesítmény született, de objektív mérce is alátámasztja, hiszen az Ultras World a 8. helyen rangsorolta a Hamberger Ádám által vezetett szurkolói teljesítményt.

A másik terület, ahol ott vagyunk a csúcson a hagyományőrzés. Nagy Béla fantasztikus munkájának vannak folytatói, hiszen a Tobak Csabáék által vezetett Fradi Múzeum ugyan szűkös helyen, de lehetőségeivel maximálisan gazdálkodik és szervez remek kiállításokat, dolgozza fel 120 év örökségét. Ehhez hozzátéve a Club és a Fővárosi Levéltár által létrehozott Hungaricana FTC gyűjteményt, no és testvérhonlapunk a Tempó Fradi együttes munkáját, kijelenthető, hogy nincs még egy ilyen klub, aminek a történelme ilyen részletességgel lenne feldolgozva, ráadásul úgy, hogy ez a nagyközönség számára abszolút hozzáférhető. Mindehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy nálunk a régi idők nagyságai, legendái is megkapják már méltó megbecsülésüket.

Magasra tettük tehát a mércét, reméljük sikerül minden évben ilyen fényesen ragyogtatni a Fradi nevét, hiszen ez a Club, ez a közösség és közönség ezt érdemli.

Hajrá Fradi!

Borítókép: Fradi.hu



Forrás: ulloi129.hu