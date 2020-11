Korlátozott számban lehetnek jelen külföldi szurkolók a jövő évre halasztott tokiói olimpia versenyein.

Erről először beszélt Muto Tosiro, a szervezőbizottság vezérigazgatója az után, hogy a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében hozott, illetve a későbbiekben is alkalmazandó intézkedéseket a szakemberekkel áttekintették.

Készítenek majd egy szigorú sorvezetőt, egyfajta szabálykönyvet, amelynek útmutatásait követni kell, illetve egészségügyi applikációkat fognak alkalmazni a szurkolók nyomon követésére és a fertőzés terjedésének monitorozására.

"Jövő tavaszra állunk elő az összes szurkolóra, beleértve a nem japán lakosokra vonatkozó előírásokkal" - jelezte egy online tájékoztatón.

Muto korábban úgy fogalmazott, nehéz lenne karanténba küldeni a külföldről érkezőket, most viszont már azt sugallta, hogy akár erre is sor kerülhet.



"Az, hogy a külföldi nézőknek 14 napos karanténba kell-e vonulniuk vagy sem, hogy ettől eltekinthetünk-e vagy sem, az akkori helyzettől függ majd" - mondta, hozzátéve: mutatkozik lehetőség arra, hogy a karanténtól eltekintsenek, amennyiben az érkezők bizonyos feltételeknek megfelelnek.



A szervezőbizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) további öt hónapot adott magának arra, hogy - amikor az északi féltekén tavasz lesz - véglegesítse az eljárást a sportolókkal, a hivatalos személyekkel, szponzorokkal és televíziósokkal, újságírókkal szemben. A szurkolókat illetően Muto úgy fogalmazott, érthető az aggodalmuk amiatt, hogy nem tudják, jöhetnek-e vagy sem.



Arra a felvetésre, hogy vajon a játékokra érkezők követik-e majd a szabályokat, Muto úgy reagált, azután, hogy Japán területére lépnek, nem tudják már úgy követni a drukkereket, mint a sportolókat, ezért a legfontosabb, hogy az ellenőrzés a belépéskor hatékony legyen.

Muto beszélt arról is, hogy még nem döntötték el, hány szurkolót engedhetnek be az egyes helyszínekre, mert a tapasztalatgyűjtés még zajlik. Ugyanakkor néhány baseball-stadiont már teszteltek 80 százalékos telítettséggel.



Az olimpiát idén nyárról a 2021. július 23. és augusztus 8. közötti időszakra ütemezték át, majd augusztus 24-től szeptember 5-ig következik a paralimpia.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images