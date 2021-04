Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) szakmai igazgatója elmondta: a pontszerzés a célja magyar versenyzőknek a tavalyról idénre halasztott tokiói olimpián.

A sportvezető az M4 Sport Sporthíradó című műsorában emlékeztetett: jelenleg két férfi és két női versenyző áll kvótás helyen a magyarok közül, ezeket a pozíciókat a hónap közepén újrainduló kvalifikációban igyekeznek "megvédeni". A tokiói céljaikkal kapcsolatban hozzátette: a három versenyszámot illetően legalább az egyikben a pontszerzést tűzték ki maguk elé.

"Az pedig, hogy ezt a vegyes váltó éri el, esetleg a férfiak versengésében Bicsák Bence, a magyar triatlon szempontjából igazából majdnem mindegy. A sportág 2000 óta szerepel az olimpiai programban, és a magyarok eddig még nem szereztek pontot" - mondta. Hozzátette: az egyéves halasztás kicsit felülírta a reményeiket, változatlanul a pontszerzés a cél legalább az egyik számban, de már az sem lenne meglepetés, ha két számban is pontszerző helyen végeznének Tokióban.



A magyar triatlonosok közül a legelőkelőbb helyen Bicsák Bence áll a kvalifikációs rangsorban, olimpiai részvétele biztosnak tekinthető, csupán azt kell megvárni, hogy véget érjen a kvalifikáció. Bicsák kifejtette: jelenleg az a legfontosabb számára, hogy a hosszú kihagyás és a szokatlan tavalyi év után - amelyben a pandémia miatt nagyon kevés viadalt tudtak megrendezni - visszaszokjon a versenyzéshez. Hozzátette: idén először másfél héttel ezelőtt indult el egy spanyolországi Európa Kupa-versenyen, ahol idény eleji formát mutatott, de múlt hét végén, a balatonboglári duatlon országos bajnokságon már jól szerepelt.

"Egyéniben és csapatban is sikerült nyernem, ez a verseny tehát már sokkal jobban sikerült, de igazából a teljesítményemnek örülhetek leginkább. Meg az érzésnek, hogy egy hét leforgása alatt ilyen nagy különbség volt a két teljesítményem között" - nyilatkozta. Hozzátette: edzőjével, Tóth Szilárddal abban állapodtak meg, hogy az olimpiáig hátralévő időben lehetőség szerint minél több versenyen elindul, mert így érheti el Tokióra a csúcsformáját.

"Május 15-én Jokohamában lesz a világbajnoki sorozat első futama, ami az én kedvenc versenyem, így már nagyon várom, bár kicsit izgulok is" - mondta Bicsák, aki 2019 májusában harmadik helyen végzett, így első magyarként szerzett érmet a sportág elsőszámú sorozatában.

"Az olimpiai részvétel nagy álmom, ezt vártam gyerekkorom óta, így biztos nagyon fogok izgulni majd, de az a lényeg, hogy ez egy pozitív izgalom legyen, és akkor minden jó lesz. Szerintem minden sportoló célja, aki olimpián indul, hogy felálljon a dobogóra, én is ezért csinálom, és szerintem minden adott, hogy Tokióban pontszerző vagy top tízes eredményről lehessen beszélni" - nyilatkozta.

Bragmayer Zsanett szintén biztos helyen áll az olimpiai kvalifikációban - több mint 600 ponttal előzi meg az utolsó helyen kvótás riválist -, szombaton, a duatlon ob női számában fölényesen első triatlonos kiemelte: az elmúlt időszakban sokat javult a leggyengébb számának tartott futásban, és most mindhárom számban jól teljesít edzéseken. Kifejtette: a jokohamai vb-viadalon, majd azt követő héten, Lisszabonban a vegyes váltók olimpiai kvalifikációs versenyén, valamint az egyéni világkupa-futamon azt is szeretné lemérni, hogy hol tart jelenleg a mezőnyhöz képest.

"Utána Európán belüli felkészítő versenyeket tervezek és egy magaslati edzőtábort. A tokiói az első olimpián lenne, amelyen két számban is indulhatnék. Nagyon jó csapatunk van, a téli időszakban szinte végig együtt készültünk. A váltóval egyszámjegyű eredményt is el tudunk érni az olimpián, míg egyéniben reálisan nézve a top tizenöt jutna most nekem. Az eddigi legjobb magyar női eredmény a 19. hely, amit mindenképpen szeretnék megdönteni" - közölte.

Bicsák és Bragmayer mellett a magyarok közül az olimpiai kvalifikációs rangsorban még Tóth Tamás és Kovács Zsófia áll kvótás helyen. A jokohamai vb-versenyre Bicsák, Bragmayer és Tóth neve szerepel a nevezettek között.

Az ötkarikás játékok július 23-tól augusztus 8-ig tartanak. Triatlonban a férfiak küzdelmére július 26-án kerül sor, a nők másnap versenyeznek, míg az olimpiai programban most bemutatkozó vegyes váltók a hónap utolsó napján mérkőznek meg.

Borítókép: Facebook.com/ Bicsák Bence Triathlon