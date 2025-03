Bréking – elmarad a Barcelona bajnokija!

Spanyol sajtóértesülések szerint elhalasztják a Barca-Osasuna mérkőzést.

Erről elsőként a SER számolt be.

A portál információja alapján a hazai együttes egyik csapatorvosa, Carles Miñarro García szombat délután elhunyt, a játékosok pedig kérvényezték, hogy ne rendezzék meg az összecsapást!

🚨 Barcelona-Osasuna has just been postponed, both clubs confirmed ⚠️❌

A member of Barcelona medical staff has passed away, hence the players requested for the game to be postponed — reports SER. pic.twitter.com/6jO08f5Yey

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2025