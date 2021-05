Új vezetés próbálja meg életre kelteni egy hatfordulós nyílt magyar tereprali-bajnoksággal a szakágat, melynek tavalyi hazai idényét a koronavírus-járvány tönkretette.

A tereprali ob sajtószolgálatának hétfői közleménye szerint szombaton egy nagyszabású rendezvénnyel zárták a felkészülést a szezonra, amely a mostani hétvégén rajtol majd a Pápocon és környékén sorra kerülő Riverside Baja elnevezésű versennyel. A május 1-jén megrendezett eseményen - melyen a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) és a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöke is részt vett - több mint 70 járművel gyakoroltak és teszteltek még egy utolsót az újonc, valamint a rutinos indulók.

Oláh Gyárfás MNASZ-elnök azt mondta, jó volt látnia azt az összefogást, amely jelenleg a terepralit jellemzi, mert most úgy tűnik, hogy a versenyzők, a csapatvezetők, a szövetségi vezetők és tisztviselők, valamint a pályabírók is azért dolgoznak, hogy a szakág felemelkedjen.

"Nagy szükség van az ilyen rendezvényekre, mert ezeken megalapozható a tereprali jövője, és az utánpótlás-képzés is előtérbe kerül, a mostani helyzetben ugyanis nagyon nehéz olyan új versenyzőket találni, akik az anyagi háttér előteremtésén túl azonnal komoly versenyautóval, vagy motorral képesek elindulni a futamokon" - idézte a közlemény az MNASZ elnökét.

Oláh Gyárfás arról is beszélt, hogy a tereprali-ob első fordulóján a nézők már jelen lehetnek, ugyanakkor hozzátette, az MNASZ erre vonatkozóan iránymutatást ad majd ki.

"Eddig is betartottuk, és ezután is betartjuk a jogszabályokat, így a nézői pontokon majd azok lehetnek ott, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vagy még nem töltötték be a 18. életévüket. A rendezők ugyanakkor mindenkivel betartatják az érvényben lévő előírásokat, mint például a távolságtartás, vagy a maszkviselés" - tette hozzá.

Borítókép/Fotók: terep-rallye.hu