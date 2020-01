A belga Thierry Neuville nyerte meg vasárnap a rali világbajnoki sorozat (WRC) idénynyitó versenyét Monte-Carlóban.

A második helyen a hercegségben hét diadallal rekorder Sebastien Ogier végzett, aki hat világbajnoki címnél tart.



A vb-címvédő észt Ott Tänak pénteken 180 kilométer/órás sebességnél hatalmasat bukott, de navigátorával együtt sértetlenül megúszta a balesetet.

Ott Tänak pénteki bukásáról itt írtunk:

A 13 állomásos WRC három hét múlva Svédországban folytatódik.



Eredmények:

1. Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul (belga, Hyundai i20 WRC) 3:10:57.6 óra

2. Sébastien Ogier, Julien Ingrassia (francia, Toyota Yaris WRC) 12.6 mp hátrány

3. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota Yaris WRC) 14.3 mp h.

