A rali-világbajnokság WRC2-es kategóriájának tavalyi győztes duója, Mads Östberg és Torstein Eriksen indul az idén a magyar ralibajnokság futamain a Citroën Rally Team Hungary színeiben.

A csapat kedden közleményben jelentette be, hogy a 33 éves norvég versenyző és 30 esztendős honfitárs-navigátora a legújabb fejlesztésű Citroën C3 Rally2 versenyautóval áll rajthoz az ob fordulóin. A versenygépet a magyar Tagai Racing Technology készíti majd fel a szezonban.



"Nagy örömömre szolgál, hogy ki tudtunk alakítani egy együttműködést Mads Östberggel, aki a magyar ralibajnokságban képviselni fogja a Citroën márkát, ezzel együtt országunk és a magyar rali hírnevét is öregbíti majd a világban mindenfelé" - idézte a Citroën Rally Team Hungary közleménye Balkányi György csapatvezetőt.



Östberg négyszeres norvég bajnok, és 2014 óta versenyez Citroënnel, amelynek C3 R5 modelljével 2020-ban a WRC2 bajnoka lett.



Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke az MTI érdeklődésére azt mondta, a norvég páros rajthoz állása is jól mutatja, hogy a magyar bajnokság színvonala évről évre emelkedik, és már nemzetközi szinten is komolyan számolnak a hazai helyszínekkel.



"Az elmúlt két esztendőben sikeresen rendeztünk meg két Európa-bajnoki futamot, miközben az országos bajnokság is szépen fejlődött minden tekintetben, ezért nem meglepő, hogy már nagy nevű külföldi indulókat is köszönthetünk az idén a mezőnyben" - nyilatkozta az elnök.



A rali ob a tervek szerint március 27-28-án a Salgó-ralival kezdődik, majd sorrendben a Miskolc-, az Eger-, valamint a Mecsek-rali következik, júliusban pedig a Székesfehérvár-Veszprém ralira kerül sor. Lesz még Vértes-rali Móron és környékén, a Nyíregyháza-ralit pedig a Rally Hungary Eb-futammal közösen október 22. és 24. között rendezik.

