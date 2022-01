A kilencszeres, illetve nyolcszoros világbajnok Sebastien Loeb és Sebastien Ogier is elindul a csütörtökön (ma) kezdődő Monte-Carlo-ralin, a vb-sorozat idei első versenyén, de eredményük nem számít bele az éves értékelésbe.

A 47 éves francia Loeb és 38 esztendős honfitársa, a címvédő Ogier - az M-Sport, illetve a Toyota versenyzője - az új idényben nem áll rajthoz mind a 13 futamon, ugyanakkor mindketten abban bíznak, hogy hazai környezetben a többiekhez képest előnnyel indulnak. Előbbi nyolcadik, utóbbi pedig kilencedig alkalommal állhatna a dobogó legfelsőbb fokára a hercegség patinás versenyén. Ogier elmondta, hogy "kicsit új neki a helyzet", mert eddig még nem volt olyan, hogy ne indult volna a vb összes versenyén, ugyanakkor ez nem változtat azon, hogy új navigátorával, Benjamin Veillas-val diadalra készül.

Rally Monte Carlo kicks off this weekend for Craig Breen and Paul Nagle

They've been out for the shakedown this morning, with proper racing underway tomorrowhttps://t.co/yh8I8a9qwS#WLRSport pic.twitter.com/pvPf0rGacp