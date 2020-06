A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) kedden véglegesítette a rali országos bajnokság módosított versenynaptár-tervezetét, amely szerint július közepén rajtol a hat futamból álló sorozat.

Az ob mostani idényének programját a koronavírus-járvány miatti halasztások és törlések nyomán kellett megváltoztatni, és ahogyan a többi szakágban, úgy a raliban is összeállt az új naptár.



Az MNASZ tájékoztatása szerint az országos bajnokság július 18-19-én a Salgó-ralival kezdődik, majd augusztusban a Miskolc-rali, szeptember elején pedig az Eger-rali következik. A mezőny október elején a Vértes-ralin versenyez majd, azután pedig a Nyíregyháza-ralit rendezik november elején, az Európa-bajnokság (ERC) programjában szereplő Rally Hungary részeként.



"Sokat dolgoztunk azon, hogy a tavaly sikeresen megrendezett Eb-futam után az idén másodszor is része legyen az ERC naptárának a nyíregyházi esemény, és nagyon örülünk, hogy bár ezúttal nem szezonzáróként, de ebben az évben is az Eb-sorozat része lesz ez a verseny" - nyilatkozta az MTI-nek Oláh Gyárfás, az MNASZ elnöke.



A tavalyi ERC-futamon győztes Turán Frigyes, Bagaméri László páros pilótatagja örömmel vette tudomásul, hogy hamarosan már versenykörülmények között tudják majd kipróbálni a Korda Racing Volkswagen Polo R5-ösét, amellyel az idei lesz az első évük.



"A június közepén sorra kerülő Rally3-as futamot mi tesztversenyként használjuk ki, és mivel több más Rally1-es duó is így tesz majd, számunkra ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy összemérjük az erőnket az ellenfeleinkkel a júliusi idénynyitó előtt" - mondta a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője.



Turán hozzátette, bízik abban, hogy a szezon további tervezett versenyeit is gond nélkül tudják majd lebonyolítani.



A rali ob a tervek szerint decemberben, a Mikulás-ralival zárulna, de ennek az eseménynek a megrendezéséről még zajlanak az egyeztetések.

