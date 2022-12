Az idényzáró apropóján Oláh Gyárfás, a MNASZ elnöke elégedetten értékelte a hátunk mögött hagyott esztendőt, kiemelt sikerként említve az Európa-bajnoki futamrendezésijog visszanyerését. Berényi Ákos szakágvezető arról beszélt, nagy fába vágták a fejszéjüket, amikor a kategóriák szétválasztása mellett döntöttek, ám úgy érzi jövőbemutató útra leltek vele.

"Fantasztikus eredményeket értünk el az idei évben, nagyon jó volt az utánpótlás-bajnokságunk, a Rally3, ahol önálló versenyeket tudtak futni az indulóink – mondta a magyar rallyszakág fejlődéséről Oláh Gyárfás a gálán.

"Volt egy fantasztikus évadzárónk, a Zemplén Rally, ahol bizonyítottuk újra, hogy Magyarország képes egy Európa-bajnoki mezőnyt jövőre vendégül látni, egy fantasztikus, nagyon-nagyon biztonságos körülmények közt megrendezett hétvégén a kandidálóversennyel. Ez jövő évben a versenynaptárunkban már Rally Európa-bajnokságként fog szerepelni.”

Az ERC-jog újbóli elnyerése a MNASZ elnöke szerint a szurkolók és a sportág fiataljai szempontjából is fontos eredmény.

"Nagyon-nagyon fontos dolog, mind az utánpótlás, mind a jelenlegi versenyzők szempontjából. 2019-ben tizenhárom éves kihagyás után tudtuk visszahozni Magyarországra az Európa-bajnoki futamot, ez egy nagy vágya volt mindannyiunknak és minden magyar rallyrajongónak, hiszen olyan tradicionális múlttal rendelkezik nálunk a szakág, ami eleve arra predesztinálja a bajnokságunkat, hogy nemzetközi mezőnyt is vendégül láthassunk. Ezért nagyon sokat kellett dolgozni. Az idei év ilyen szempontból egy kis kimaradás volt, a tavalyi hiányosságok miatt idén csak Rally Trophy-versenyt rendezhettünk, de nagyon-nagyon örülünk annak, hogy idén bebizonyítottuk azt, hogy hazánk méltó az Eb-re, és jövőre vissza is tér ide a sorozat.”

A naptár alapján ráadásul nem is akármilyen Eb-futamot rendez majd hazánk, mivel 2023-ban a szezonzárónak ad majd otthont.









"Fájdalom, hogy nem volt Eb-futam idén. Mindenki, minden erőfeszítést megtett, hogy visszakerüljünk az ERC-naptárba. Kevés futam kapott annyira jó értékelést a világszövetség megfigyelőitől, mint most a Zemplén Rally. Az, hogy október eleji dátummal be is kerültünk a naptárba, egy nagyon kemény meló beérett gyümölcse” – mondta a sikeres pályázásról Berényi Ákos, szakágvezető. A sportember a korábbiaktól eltérően megszervezett 2022-es versenyszezon kihívásairól is beszélt.