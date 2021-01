A szaúdi Jazid al-Radzshi volt a leggyorsabb az autósok mezőnyében a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali vasárnapi versenynapján, amely után változatlanul a 13-szoros bajnok Stéphane Peterhansel áll az összetett élén.

A tereprali-viadal honlapja szerint a Toyotával versenyző Jazid al-Radzshi, Dirk von Zitzewitz szaúdi, német kettős 4:21:59 óra alatt teljesítette a Háil és Szakaka közötti 738 kilométeres távot, amelyből 471 km volt gyorsasági szakasz.

Our heroes Yazeed Al Rajhi and Dirk Von Zitzewitz wins the 7th stage of #Dakar2021



A hetedik etap második helyén - csupán 48 másodperc hátránnyal - a Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger francia duó végzett, a harmadik pedig a négyszeres győztes és címvédő Carlos Sainz, Lucas Cruz spanyol kettős lett.

Cars - Stage 7 - KM 398



55km to go and we've got a new leader. @s_peterhansel lost 5 minutes and he's now 2nd, behind @Yazeed_AlRajhi.



Follow the race #Dakar2021