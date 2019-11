A Toyotához szerződött a hatszoros világbajnok francia Sébastien Ogier, aki Elfyn Evansszal és Kalle Rovanperäval kiegészülve alkotja majd a japán gyártó csapatát a rali-vb (WRC) következő idényében.

A Toyota Gazoo Racing szerdán jelentette be a trió leigazolását, az utolsó WRC-szezonjára készülő Ogier egy, a brit Evans és a finn Rovanperä pedig két évre írt alá.

Very excited to take up a new challenge with @TGR_WRC! Our target is clear: we want to adapt quickly, perform as soon as possible and try to win back the #WRC title



