Bejelentette visszavonulását a spanyol Jorge Lorenzo, a gyorsaságimotoros-világbajnokság ötszörös győztese.

A 32 éves Lorenzo csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy vasárnap a Valenciai Nagydíj lesz pályafutása utolsó futama.

A spanyol versenyző 2002-ben mutatkozott be a 125 köbcentiméteres kategóriában, majd a 250 köbcentiméteresek mezőnyében 2006-ban és 2007-ben világbajnok lett. A MotoGP-ben 2008 óta szerepelt a Yamaha és a Ducati színeiben is, jelenleg pedig a Honda-csapat tagja. A királykategóriában 2010-ben, 2012-ben és 2015-ben lett világbajnok, 47 futamot nyert, és összesen 114 alkalommal állt dobogón.

Fotó: NurPhoto via Getty Images