Pedro Acosta biztosította elsőségét a Moto3 kategóriában a gyorsaságimotoros-világbajnokságon, amelynek vasárnapi portugáliai viadalán diadalmaskodott.

A 17 futamból hatodik sikerét arató Acosta előnye egy állomással a sorozat vége előtt már behozhatatlan, a 17 éves és 166 napos spanyol pilóta ezzel a kategória történetének második legfiatalabb világbajnoka lett: az 1990-es bajnok Loris Capirossi mindössze egy nappal volt ifjabb címe megszerzésekor.

He was more 'Ready to Race' than any of us realised!!! @37_pedroacosta is your #Moto3 World Champion! #RookieChamp | #AlgarveGP pic.twitter.com/Qw5V7rZ6j0