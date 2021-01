Elhagyja a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) friss bajnok Suzukit Davide Brivio csapatfőnök, aki sajtóhírek szerint a Forma-1-es Alpine istállónál (korábbi Renault) juthat komoly feladathoz.

Az olasz szakember 2013-ban vette át a Suzuki irányítását a MotoGP-ben és munkája a tavalyi évben érett be, ugyanis a gárda - némileg váratlanul - a csapatversenyben és a spanyol Joan Mir révén a pilóták között is diadalmaskodott.



Brivióval kapcsolatban az elmúlt napokban kaptak szárnyra olyan hírek, hogy a szakmai vezetésének átalakítását tervező Alpine F1-es csapatánál kaphat fontos állást, mint ügyvezető igazgató.



"Váratlanul egy új kihívás és lehetőség adódott számomra és úgy döntöttem, elvállalom. Igaz, nagyon nehéz döntés volt" - kommentálta búcsújának okait Brivio. - "A MotoGP bajnoki cím bekerül a csapat történelemkönyvébe és számomra is örök emlék marad."



Az Alpine egyelőre nem reagált a Brivióval kapcsolatos hírekre, a Suzukinál viszont roppant szomorúak az olasz vezető távozása miatt.



"Olyan, mintha egy részemet veszteném el, mert mindig vele beszéltem meg a csapattal és a motorral kapcsolatos fejlesztések tervét, menetét. Hosszú ideje dolgoztunk együtt" - nyilatkozta a Suzuki MotoGP-projektjéért felelős Szahara Sinicsi, hozzátéve, hogy megpróbálják a lehető legjobban kitölteni a Davide Brivio távozásával keletkezett űrt.

Kép: Mirco Lazzari gp/Getty Images