Maverick Viñales spanyol motorversenyző - aki a MotoGP királykategóriájában versenyez - óriásit bukott Yamaha motorjával a stájer nagydíjon.

A 17. körben elszállt a fék a motoron, ezért a katalán versenyző inkább leugrott a gépről, elkerülve, hogy a falnak csapódjon.

Több tíz métert csúszott az aszfalton, amíg a vezető nélküli motorja 200km/h sebeséggel falnak vágódott és kigyulladt. Kész csoda, hogy ezek után a versenyző a saját lábán tudott távozni.

