A koronavírus-járvány miatt idén sem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Argentin Nagydíját.

A szervezők szombati tájékoztatása szerint remélték, hogy az esztendő utolsó negyedévében otthont adhatnak a futamnak, de erre a jelenlegi helyzetben nincs módjuk. Az Argentin GP tavaly is elmaradt a pandémia miatt.



A MotoGP vb-sorozat így is 18 futamos lesz, mert az olaszországi Misano - ahol jövő hét végén is lesz verseny - október 24-én még egy viadalnak, az Emilia-Romagna GP-nek lesz a házigazdája.

