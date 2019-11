Márquez nyerte az idényzárót, Lorenzo pontszerzéssel búcsúzott

A nyolcszoros világbajnok spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság idényzáró versenyét, a Valenciai Nagydíjat vasárnap.

A 26 esztendős motorosnak ez volt az idei 12. futamgyőzelme, és így végül 420 ponttal végzett a vb-pontverseny élén.



Ezen a versenyen búcsúzott el a MotoGP-től az ötszörös vb-győztes spanyol Jorge Lorenzo, aki a 13. helyen ért célba, ezzel három vb-pontot szerzett pályafutása utolsó futamán.



13 körrel a vége előtt hárman is elestek, pár másodperces különbséggel, de minden bizonnyal a legijesztőbb baleset Johann Zarcóval történt. Iker Lecuona elszabadult motorja hátulról egyszerűen eltarolta a háttal kifelé sétáló Zarcót, akit a baleset után hordágyon kellett levinni, majd rögtön az orvosi központba szállítottak. Az olasz újságiró, Tancredi Palmeri Twitteren tette közzé, hogy a francia versenyző már jól van, de a baleset felvételeit elnézve ez csak a csodának tudható be.

