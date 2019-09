A Bugatti Chiron elérte a 490 km/órás sebességet, amellyel világrekordot döntött. Természetesen nem egy egyszerű sportautóról van szó.



Az abroncsokat érő hatalmas terhelés miatt a Michelin külön gumikat fejlesztett az autóra, valamint az aerodinamika is kapott egy kis tuningot, hogy sikerüljön a rekord. A szervezők egy 8 kilométernél kicsit hosszabb aszfaltcsíkot is kerítettek a Volkswagen tesztpályáján Ehra-Lessien-ben, melynek egy részét újraaszfaltozták, hogy legyen idő felgyorsulni, aztán pedig megállni az autóval.



A pilóta, Andy Wallace szerint egészen félelmetes élmény volt a rekorddöntés, ugyanis 400 felett a kormány már a legapróbb mozdulatokra is reagált, valamint az aszfalt sem volt mindenhol tökéletes.





Fotó: totalcar.hu

Fotó: Bugatti / Bugatti