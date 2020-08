A TCR Eastern Europe 2020-as szezonjának feléhez érkezve nemcsak a M1RA nyerte meg az összes eddigi versenyt, de minden egyes megtett méteren a magyar csapat versenyzője, Dusan Borkovics vezette a mezőnyt. Ehhez az kellett, hogy a Slovakia Ringen rendezett második futamon is magabiztos rajt-cél győzelmet arasson – csakúgy, mint a korábbi három futamon.



Saját bevallása szerint a pénteki időmérőn még egy kicsit aggódott Dusan Borkovics amiatt, hogy sikerül-e megtalálni a megfelelő beállítást a szlovákiai hétvégére, mivel a mezőny messze legnehezebb autójával kellett boldogulnia a Slovakia Ringen, több riválishoz képest 100 kilóval súlyosabb technikával. Viszont azok után, hogy az első futamot 24 másodperces előnnyel nyerte meg, már egyértelmű célokat tűzött ki a vasárnapi második versenyre. “Remélem, hogy meg tudjuk ismételni a sikert, és a maximum pontszámmal térhetünk haza” – fogalmazott a M1RA pilótája.



(Kép: m1ra.hu)



Erre minden esélye megvolt, hiszen a kiváló időmérős teljesítménynek köszönhetően Borkovics ezúttal is a pole pozícióból rajtolt. Akárcsak szombaton, most is az osztrák Sandro Soubek indult mellőle a második helyről, aki tapadt a M1RA versenyzőjére a rajt után, de Borkovics megtartotta az első helyét, és az első kör végére már egy másodperc fölé tornázta az előnyét.



Körről körre nőtt a különbség az élen, így a végén Borkovics elkezdhetett tartalékolni a gumikkal. Ezúttal nem autózott ki 24 másodperces előnyt, mint szombaton, de a győzelme nem forgott veszélyben egy pillanatra sem. Az utolsó előtti körben még kilenc másodperces fórral vezetett, a végére aztán annyira elengedhette, hogy kb. 5,5 másodperces előnnyel intették le az első helyen.



Ezzel máris elérkeztünk a négy fordulóból álló szezon feléhez, és az eddigi, maximálisan megszerezhető 100 pontból a M1RA mind a 100-at begyűjtötte Dusan Borkoviccsal.

Óriási sikert ért el a ZengőZengő Motorsport pilótája, Bence Boldizsár, aki élete első dobogós helyét szerezte meg a 12. helyről rajtolva.



"Nagyon boldog vagyok. A tizenkettedik pozícióból rajtoltunk és a végére odaértünk a harmadik helyre. A TCR-világában ez az első dobogóm, de remélem nem az utolsó. Tegnap a beállítás kicsit félrement, sokat tanakodtunk a srácokkal, hogy mit hogy kéne. Változtattunk picit és bejött." - mondta Bence Boldizsár miután kiszállt az autójából.

A verseny után azonban valamelyest változott a sorrend, ugyanis a Volkswagen Golf GTI-t vezető Jáchym Galás hiába ért másodikként célba, kizárták a versenybírák, mivel a padlólemez nem felelt meg az előírásoknak. Így Bence Boldizsár javított egy pozíciót és feljött a második helyre.

Szintén hasonló sorsra jutott Szymon Jablonszki, aki az ötödik helyen végzett, de kizárták őt is, amiért autójában valami nem felelt meg a szabályoknak.

Ennek köszönhetően tehát változott a dobogó sorrendje, a magyar versenyző a második, míg mögötte Sandro Soubek a harmadik helyen végzett.

A TCR Eastern Europe második futamának végeredménye:



(Kép: tcr-series.com)

A következő versenyhétvégére szeptember 5-6-án Brnóban kerül sor.

Forrás: m1ra.hu/tcr-series.com



Kép: TCR Eastern Europe