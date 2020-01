Elkezdte a Superbike/Supersport gyorsasági motoros VB-re történő felkészülést az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team. A kamionversenyzésben korábban komoly sikereket elért OXXO Racing Team nemrégiben indított gyorsasági motorversenyző szakágaként hazánk egyik legtehetségesebb versenyzőjével. A tavalyi évben a VB összetett 11. helyéig motorozó Sebestyén Peti 4 napon át tesztelte új Yamaha R6-osát Spanyolországban, a cartageniai pályán.



Magyarország egyik legtehetségesebb gyorsasági motorversenyzőjével, Sebestyén Petivel és egy Yamaha R6-ossal vág neki fennállása első Superbike/Supersport világbajnoki szezonjának az OXXO Racing Team új, gyorsasági motorversenyző szakága, az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team. A hazai motorversenyző alakulat csak nevében új, hiszen szakmai vezetését az autó- és motorsportban már bizonyított szakemberek látják el: Tóth Imi, aki egykor versenyzőként, később csapatvezetőként a világbajnoki szériában zajló gyorsasági motorversenyzés egyik legtapasztaltabb hazai képviselője, valamint a korábban kamionversenyzésben két EB és két Angol-bajnoki címet szerző az OXXO Racing Team vezetői.



(Kép: OXXO Hungary Yamaha-Toth Team)



Alig egy hónappal a 2020-as világbajnokság szezonnyitó futama előtt a mezőny többi csapatához hasonlóan az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team is teszteléssel kezdte a felkészülést. Míg azonban a többiek nagyrészt az igencsak bizonytalan időjárású spanyol Jerezben vagy a portugál Portimaoban gurultak aszfaltra, addig a magyar alakulat nem kockáztatott és a garantáltan napos időt és száraz pályát ígérő spanyolországi Cartageniában indította a munkát.



"Az első hivatalos teszten az új csapat szenzációsan működött, rengeteget tanultunk, fejlődtünk. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját, a támogatóinknak pedig, hogy továbbra is hisznek bennünk. A teszt eredménye megerősített minket, hogy jó irányba haladunk. Óriási kihívás számunkra a kamion után a motor, a VB szereplés. Az elmúlt években rendkívül eredményesek voltunk kamionversenyzésben, sok mindent megnyertünk, felállítottunk sok rekordot. Legfőbbb célunk, hogy tovább vigyük azt a szellemiséget, ami ezeknek a győzelmeknek az alapját megteremtette, és magyar csapatként megmutassuk azt a kreativitást, ami segít felülkerekedni mások anyagi fölényén. Legfőbb vágyunk, hogy sok év után egy motoros világbajnoki futamon újra felcsendüljön a magyar himnusz. Ez egy rettenetesen nehéz út lesz, amelynek most a legelső lépésén vagyunk túl" – mondta Tökölyi László, az OXXO Racing Team elnöke.



OXXO Hungary Yamaha-Toth Team versenyzője, Sebestyén Peti tavaly legjobb Hondásként a 11. helyen zárt összetettben a Supersport/Superbike VB-n. Idén, egyedüli magyarként újra ott lesz a világ legjobbjai között, azonban már egy Yamaha R6-os nyergében, amit a cartageniai pályán próbált ki először.



"Nagyon sokat lendített a szezonkezdésen, hogy már most, januárban motorozhattam. Rengeteg kört tudtam a motoron tölteni és sokat fejlődtem az elmúlt napok alatt. Néhány dolgot megértettem a géppel kapcsolatban, ami azért fontos mert még nem motoroztam Yamahával. Egyelőre nehéz pontos különbséget mondani, mert a Hondám egy felkészített Supersport gép volt, míg ez a Yamaha még nem a versenymotorom, hanem annak egy gyengébb, kifejezetten edzésre használandó változata. Az már most bizonyos, hogy a vázat illetően óriási a különbség, teljesen másképp kell ülnöm a motoron és vezetnem, illetve a teljesítményt is másképp adja le a motorblokk. Mindezzel együtt már így is egészen jó köridőket tudtam menni. A teszt azért is fontos volt, hogy visszanyerjem a formám és magabiztosan utazzak a szezon első versenyére, Ausztráliába" – mondta Peti.



(Kép: OXXO Hungary Yamaha-Toth Team)



Tóth Imi, a csapat technikai területért felelős vezetője elégedetten nyilatkozott a 4 napos tesztről.



"Bár még nem a végleges motorral, de már Yamaha R6-tal tudtunk tesztelni, és rendkívül hasznos 4 napon vagyunk túl. Peti sok kört tett meg, ennek köszönhetően sikerült összeszoknia a motorral és számtalan alkalommal ki tudtuk próbálni, hogyan változik a gép egy-egy adott módosítás után. Nagyon elégedett vagyok Petivel: régebben amikor csapattársként együtt dolgoztunk mondhatni még kisfiú volt, most viszont olyan versenyzővé érett, aki teljes mértékben felnőtt a feladathoz és mindent nagyon profin kezelt" – foglalta össze tapasztalatait Tóth Imi.



Sárosi Brúnó, az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team versenyzőért és logisztikáért felelős vezetője szerint gyorsan összekovácsolódott az új csapat.



"Nagyon jót tett a mindenkinek, hogy még a szezon előtt, mindenféle nyomás nélkül együtt tudtunk dolgozni. Csatlakoztak hozzánk a külföldi szakemberek is és remek volt a hangulat. Az volt most a cél, hogy Peti minél több időt töltsön motoron és sok kört menjen. Ez tökéletesen teljesült, maximálisan kihasználtuk az időt. Hamarosan elhozzuk a már teljesen felkészített versenymotort a Yart-tól, aztán célba vesszük Ausztráliát, ahol Peti egyedüli magyarként tud bizonyítani a világbajnokságon" – mondta Sárosi Brúnó.

Forrás: OXXO Hungary Yamaha-Toth Team

Borítókép: OXXO Hungary Yamaha-Toth Team