Felfedte 2020-as pilótafelállását a Honda a túraautó-világkupában (WTCR). Akárcsak az előző idényben, az Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro és Tassi Attila négyes képviselheti a japán márkát a sorozatban.



A magyar pilóta a második évét kezdi meg a WTCR-ben, és a Honda folyamatos támogatását élvezni. Volt, hogy elkerülte a szerencse a tehetséges 20 éves magyar versenyzőt, ám Tassi tudja, hogyan fejlődhet a jövőben, amihez minden segítséget megkap a csapatától.



Tassi Attila Portugáliában megszerezhette volna az első győzelmét a sorozatban, ám hiába indult a pole pozícióból, technikai probléma miatt hamar fel kellett adnia azt a versenyt. A fiatal magyar pilóta teljesítményével azonban olyannyira elégedettek voltak a Hondánál, hogy a rutinos márkatársak mellett ő is új szerződést kapott a következő idényre.

