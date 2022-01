A Team Engstler Honda Civic Type R típusú versenyautóját vezeti majd a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonjában Tassi Attila, akinek csapattársa ezúttal is a korábbi Forma-1-es versenyző Tiago Monteiro lesz.

A versenysorozat pénteki közleményéből kiderült, hogy a másik két Hondát Néstor Girolami és Esteban Guerrieri vezeti majd, de az ő csapatuk kilétére később derül fény.

A 45 éves Monteirónak ez lesz a 11. idénye a Honda volánja mögött a WTCR-ben, míg a 22 éves Tassi a negyedik szezonjának vág neki a japán gyártó versenyautójával.



"Megtiszteltetés, hogy a márka és a csapat is változatlanul bízik bennem, és annak is örülök, hogy Tiago lesz a társam, mert az elmúlt három évben kivételesen jó kapcsolat alakult ki közöttünk" - idézte a WTCR történetének második legfiatalabb futamgyőztesét a közlemény.







Tassi június 11-12-én versenyezhet majd saját közönsége előtt, a Hungaroringre akkor látogat el a WTCR mezőnye. Az idény április elején rajtol Csehországban, majd további kilenc fordulót rendeznek, a zárásra november második felében, Makaóban kerül sor.



A magyar pilóta az előző szezonban 14., 2020-ban 12., 2019-ben pedig 24. volt az összetett pontversenyben.



Tassin kívül tavaly ketten képviselték még Magyarországot a WTCR-ben: a 2019-es győztes Michelisz Norbert (Hyundai), valamint a Zengő Motorsport színeiben Boldizs Bence (Cupra). Azt egyelőre hivatalosan még nem jelentették be, hogy ők folytatják-e.

