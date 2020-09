Tassi Attila eddig remekel a Nürburgringen.



Bár Michelisz Norbertnek nem drukkolhatunk a hétvégi futamon, magyar szempontból mégis remekül indult a WTCR hétvégéje.



A Honda színeiben versenyző pilóta az első szabadedzésen megmutatta, van tempó az autójában. 15 perccel később pedig a második szabadedzésen is megfutotta a leggyorsabb kört, igaz ekkor nem sikerült 8:54 alá kerülnie.



Nem örülhetett ugyanakkor Zengő Zoltán, hiszen csapatának tagjai több problémával is szembesültek. Azcona műszaki hiba miatt mindössze egy kört tudott teljesíteni, míg Boldizs Bence fekete zászlót kapott, mivel autója hangosabb volt a megengedettnél.



Az időmérő edzésen is jól szerepelt viszont Tassi, aki a 3. helyet szerezte meg Néstor Girolami és Yann Ehrlacher mögött.

