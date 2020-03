Bár senki életében nem egyszerű ez az időszak, mégis meg lehet és meg is kell találni benne a pozitívumokat. Ebből igazán jó példákat láthatunk a sportolók között is.

A "Maradj otthon!" kihívás mellett egy másik is terjed a közösségi médiában. Sztárok, sportolók osztják meg követőikkel gyerekkori fotókat.

Úgy tűnik, gyorsaságimotor-versenyző világbajnokunk, Talmácsi Gábor is keresgélt a régi emlékek között.

Amit talált, azt meg is osztotta követőivel. Most mi is megmutatjuk:

Talmácsi Gábor kihívás #challange #youth #youthtimechallenge #wheniwasyoung #gyerekkoriemlékek #gyerekkorom #motorsport #family #dadandson #telephone #redphonebox #halo

Borítókép: Facebook/Talmácsi Gábor