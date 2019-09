Novak Djokovic megpróbálta, de 4:6, 5:7, 1:2-nél feladta a meccset Stan Wawrinka ellen vasárnap este a US Openen 4. fordulójában. A címvédő, világelső hetek óta bajlódott a bal vállával és az extra tenisszel előrukkoló svájci nem adott esélyt neki. A felső ágon a férfiaknál Roger Federer a bolgár Grigor Dimitrovval, Stan Wawrinka az orosz Danyiil Megvegyevvel mérkőzik az elődöntőbe jutásért kedden.



A tavalyi US Open legnagyobb botrányával a női döntő szolgált. Serena Williams és Oszaka Naomi mérkőzése közben az amerikai edzője, Patrick Mouratoglou olyat tett, amit a szabály nem enged. A 23-szoros Grand Slam-bajnok édesanya a 2. szett 2. játékában figyelmeztetést kapott a székbírótól coachingolás miatt. Akkor ennek nem tulajdonított senki túl nagy jelentőséget, de mint később kiderült Carlos Ramos döntése lavinát indított el. Grand Slam-mérkőzésen az edző semmilyen formában nem segítheti a játékosát, csak bíztathatja. Ezt nagyon kevesen tartják be, vannak, akik különböző jelekkel kommunikálnak a meccs közben, mások gátlástalanul beszélnek folyamatosan a játékosukhoz, tanácsokat adnak. A legtöbbször ennek semmi következménye, a székbírók valahogy nem szokták észrevenni.

Serena Williams azért akadt ki nagyon, mert azt állította, hogy őt nem coachingolta Patrick Mouratoglou. Soha nem tesz ilyet, még azokon a versenyeken sem használja az edzőjét mérkőzés közben, ahol engedélyezett, hogy bemenjen a pályára hozzá. Azt mondta a portugál székbírónak, hogy inkább kikap, de nem csal a győzelemért. Amikor 2:1-nél leültek, akkor vehemensen magyarázott Carlos Ramosnak, ismételgetve, hogy nem csalt, a portugál kérjen bocsánatot tőle és közölje a nézőkkel, hogy tévedett.

A coachingoláshoz, a drámához az is kellett, hogy Oszaka Naomi az első pillanattól úgy teniszezett, mint aki az Arthur Ashe arénába született és erre a meccsre készül azóta. Megilletődöttségnek, idegességnek nyoma nem volt a játékában. Folyamatosan spannolta magát, csapkodta a combját, rázta az öklét. Túlzás nélkül állítható, hogy leteniszezte a pályáról a példaképét, 6:2-re nyerte az első szettet. Serena Williams csak abban reménykedhetett, hogy kitalál valamit, amivel zavarba hozza, kizökkenti ellenfelét. Ahogy addig játszottak, abban egyértelműen jobb volt a japán.

A döntő 2:6, 3:1-es állásánál úgy tűnt, elfelejthetjük az egész coachingolást. Osaka Naomi azonban rögtön visszabrékelt (Serena Williams két kettőshibát is adogatott) és az élő legenda dühösen földhöz vágta az ütőjét. Újabb szabályszegés, amiért már pontbüntetés jár. A következő gémet tehát 15:0-ról kezdte Osaka Naomi, anélkül, hogy lejátszották volna a labdamenetet. Amikor Serena Williams megértette, hogy mi történt, újra a székbíróhoz ment, mert hirtelen felértékelődött a coachingolásért kapott figyelmeztetés, ha az nincs, akkor az ütő átformálását megúszta volna szóbeli ejnye-bejnyével. Parázs hangulatú párbeszéd után folytatódott a mérkőzés. Osaka Naomi pontot sem vesztett adogatóként (3:3), majd az amerikai elbukta a szerváját: szett és brékhátráyba, elég reménytelen helyzetbe került.

A pihenőben tovább mondta a magáét a portugál székbírónak, amiből az lett, hogy amikor visszatértek a pályára, Carlos Ramos bejelentette, verbális gyalázkodás miatt egy játékra bünteti Serena Williamst, tehát 4:3-nál nem kell adogatnia Osaka Naominak, mert egyből 5:3 lett. Mondhatni, hogy a többi már tenisztörténelem.

Az interjúszobában már nyugodtabban értékelte a történteket Serena Williams. „Nincsenek jeleink az edzőmmel. Soha nem használtunk ilyeneket. Messze voltam tőle a pályán, amikor a székbíró szerint coachingolt. Soha nem csinálunk ilyet, nincs rá szükségem, a pályán kizárok mindent, csak magam vagyok. Pont így tanultam meg, hogy az üzleti életben is magamra számítsak, amikor döntéseket kell hoznom.



Djokovic kiesése sokakat meglepett.

Fotó: Matthew Stockman/Getty Images



A székbíró a döntésével ellopott egy pontot tőlem, mert nem csaltam, soha nem tennék ilyet, inkább veszítsek”- magyarázta, miközben az edzője egyértelműen elismerte, hogy segíteni próbált neki.

Kicsit úgy érzem, hogy ez a történet, az ellentmondás Serena Williams és az edzője nyilatkozata között a mai napig nem lett rendesen kibeszélve, lezárva. Nem hoztam volna fel az egészet, ha Patrick Mouratoglou vasárnap nem jelenti ki határozottan, hogy, ha szükséges lenne, akkor újra megtenné, amit tavaly, mert szerinte „hülye a szabály”. Minden felelősséget elhárított, szerinte nem hibázott és nincs is miről beszélni, mert mindenki ezt csinálja. Ez is egyébként egy legalább 20 éve visszatérő téma a teniszben, de az illetékesek képtelenek megoldást találni rá. Több mint furcsa, hogy a US Open selejtezőjében megengedett a coachingolás, az edző bármikor beszélhet a játékosához, aki a pihenőkben oda is mehet hozzá, aztán a főtáblán minden tilos.

Serena Williams mindenesetre a 4. mérkőzését is megnyerte vasárnap az idei US Openen, a negyeddöntőben Wang Csiang vár rá. A kínai elbúcsúztatta a 2. kiemelt, idei Roland Garros-bajnok Ashleigh Bartyt (6:2, 6:4) és még az is megtörténhet, hogy szombaton megismétlődik a tavalyi döntő.

Pénteken beszámoltam az orosz Medvegyev minősíthetetlen viselkedéséről a spanyol Feliciano Lopez elleni mérkőzésen. Előbb egy labdaszedővel bánt otrombán, majd a New York-i publikum szimpátiáját próbálta kivívni a középső ujja feléjük mutatásával, cinikus magatartásával. Vasárnap este az interjúszobában aztán önkritikusan beszélt. „Idióta voltam. Nem vagyok büszke arra, amit tettem. Dolgozom azon, hogy a pályán is jobb ember legyek, mert azt gondolom, hogy a pályán kívül jóember vagyok”- mondta miután 3:6, 6:3, 6:2, 7:6-ra legyőzte Dominik Köpfert. A német a selejtezőből indult, a ranglista 118. helyezettje (jövő héten már top százas) és Fucsovics Márton ágáról jutott el a 4. fordulóig. Medvegyev a Köpfer elleni győzelme után félreérthető táncba kezdett a pályán, de azt állította, hogy ezúttal nem a közönséget akarta hergelni, egyszerűen nagyon örült a sikerének, pályafutása első Grand Slam-negyeddöntőjének. A 23 éves moszkvai a legjobb nyolc között Stan Wawrinkával csap össze.

Novak Djokovic és Stan Wawrinka nem mérkőzött a 2016-os US Open döntő óta. Annak az évnek a 2. felében került lejtőre a szerb, miután megnyerte a Roland Garrost és uralta a férfi teniszt. Most nincs lejtőn (egyelőre), de az idei US Opent a legnagyobb esélyesként kezdte és Wimbledon óta azt számolgatták, mikor előzi meg Rafa Nadalt és éri utol Roger Federert a megnyert Grand Slamek számában.

Egy rejtélyes vállsérülés és egy újra bombaformában teniszező Stan Wawrinka elégnek bizonyult ahhoz, hogy az idei amerikai nyílt teniszbajnokság ne Novak Djokovicról szóljon. Az első játszmát egyetlen brék döntötte el az Arthur Ashe stadionban (6:4). A 2. szettben brékhátrányból fordított a svájci (7:5), majd a harmadikban, amikor újra fogadóként nyert gémet Wawrinka (2:1), a címvédő a hálóhoz sétált, gratulált neki és összeölelkeztek.

Novak Djokovic nem volt hajlandó semmit sem mondani a sérüléséről a veresége után. Minden kérdésre nagyon szűkszavúan válaszolt. Gratulált Wawrinkának. Annyit megerősített, hogy a válla miatt adta fel a mérkőzést. Megérti a szurkolókat, hogy néhányan fütyültek a végén, mert nem voltak tisztában a helyzettel. Legközelebb Tokióban indul, bízik benne, hogy addig rendbe jön. Nem tett le arról, hogy egyszer több Grand Slam-serlege legyen, mint Roger Federernek, mert messze még a karrierje vége.