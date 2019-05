- A szabokrisz.hu/blog nyomán -

Silverstone-ban folytatódik a ralikrossz-világbajnokság, ahol a 26 éves versenyző korábban még nem járt, csapata, az EKS azonban tavaly kiválóan szerepelt.

Krisztián vb-szinten futott eddigi három versenyén rengeteg tapasztalattal gazdagodott, és az időjárás is kezére játszhat a brit fordulón.

Spa után újabb világszerte ismert versenypálya, Silverstone következik a ralikrossz-világbajnokság versenynaptárában május 25-26-án. A WRX 2019-es szezonjának negyedik állomása már a harmadik helyszín a mezőny állandó magyar pilótája, Szabó Krisztián számára, ahol még sosem versenyzett: a 972 méter hosszú, 40-60 %-os aszfalt-murva arányú vonalvezetés azonban ezúttal csak Mattias Ekström csapata, az EKS pilótájának lesz új, az ellenfelek nagy többsége már ismeri.

„Megint csak egy új pálya következik, Silverstone, az idei utolsó Forma-1-es helyszín. Az első versenyt tavaly tartották, így a többiek már jártak itt. Nehéz eldönteni, hogy ez előny vagy hátrány számomra. A csapatnak ugyanis megvannak a szükséges adatai tavalyról, ráadásul gyorsak is voltak, Bakkerud a döntőben is megszorongatta Kristofferssont” – fejtegette Krisztián csütörtökön már a verseny helyszínén, Silverstone-ban.

„Kívülről tetszik a pálya a viszonylag sok murvával és a szezon legnagyobb ugratójával. Egészen biztos, hogy nem olyan vezetési stílust igényel, mint Barcelona, nem kell annyit keresztben autózni, így jobban illeszkedik az én stílusomhoz. Az időjárás is a kezemre játszhat. Angliában vagyunk, itt könnyen előfordulhat az eső, és vasárnapra mondják is. Belgiumban egészen jól mentek az esőben az Audik, sikerült hatékony beállítást találnunk, így most már egyáltalán nem tartok attól, ha vasárnap esetleg esik.”

Az autókrossz és ralikrossz ötszörös Európa-bajnokaként, de a WRX újoncaként Szabó Krisztián versenyről versenyre bővíti világbajnoki tapasztalatát. Eddigi három versenyhétvégéjét az Audi S1 EKS RX quattro pilótája egy 4. helyezett döntős és két elődöntős szerepléssel zárta.

Mit sikerült megtanulnia ezeken a hétvégéken, ami kihat arra, ahogyan Silverstone-ban fog versenyezni?

„Hogy nem fér bele semmilyen apró hiba. Három tizedmásodperc különbség négy körön négy-öt helyet is jelenthet a kvalifikációban, annyira sűrű a mezőny. Annak ellenére, hogy az előző két versenyen a végeredmény annyira nem volt jó, a kvalifikációs futamon elért eredményeim egyre javultak, a rajtjaim is egyre jobbak. Próbálok tanulni és nem csupán a hétvége részleteiben gyors lenni, hanem az egészet összerakni minél kevesebb hibával. Ez a legfontosabb szerintem, a minél kevesebb hiba. Nagyon remélem, hogy sikerül döntős helyezést elérnem.”

Ilyen a ralikrossz: gyors, erőszakos, férfias. Most éppen Szabó Krisztián autója az (epi)centrumban.

A hétvége két szombati és két vasárnapi kvalifikációs futama az fiaworldrallycross.com élő online közvetítésében lesz nyomon követhető, az elődöntőt és a döntőt a Spíler 1 TV adja 15.00 és 17.00 között.

A WRX állása 3/10 forduló után:

1. Kevin Hansen (svéd, Peugeot 208) 69 pont; 2. Timmy Hansen (svéd, Peugeot 208) 58 pont; 3. Timur Timerzsanov (orosz, Hyundai i20) 53 pont; 4. Janis Baumanis (lett, Ford Fiesta) 52 pont; … 9. Szabó Krisztián (magyar, Audi S1) 35 pont.

Fotók: szabokrisz.hu, fiiaworldrallycross.com