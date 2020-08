Aragóniában folytatódott a Supersport-világbajnokság, ahol remekül szerepelt a mezőny egyetlen magyar indulója és a most már teljes egészében magyar alakulat, az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team.



A Tóth Imi által vezényelt gárda főszerelője Nagy Győző, a Duna Moto Szervíz tehetséges szakembere Szabó Szilveszter, és a telemetria adatok mágusa Fekete Bálint rendkívül jó munkát végeztek már a pénteki első szabadedzésen, így Peti magabiztosan kezdett a TOP10-ben és végig annak közelében maradt a hétvége során.



A szombati napon a remek 9. helyes kvalifikációja után az első verseny korai szakaszában sajnos elment a motor eleje, így Peti nem tudta befejezni a futamot. Vasárnap aztán mindez feledésbe merült és jóval hidegebb időjárási körülmények fogadták a pilótákat, amihez Peti és a csapat remekül alkalmazkodott, hiszen a 6. helyen motoroztak a bemelegítésen.



A második futam aztán igazi, kemény harcokat hozott, ahol egy szoros boly alakult ki a 7. és a 12. hely között. Peti végül a 11. pozíciót szerezte meg, csupán 6 ezreddel lemaradva a TOP10-ről. Ezúttal a török Can Oncüt is maga mögé utasította, valamit az olasz Federico Fulignit, akinek MV Agusta gépe az egyik legerősebb motorerőt tekintve a mezőnyben.

„Nagyon pozitív hétvége volt, boldog vagyok mert most már látszik, hogy folyamatosan ott tudunk lenni a TOP10-ben! Az edzéseken, a Superpole-on és a warm upon is, és ez nemcsak a véletlennek köszönhető. Sajnos versenyeredményre ezt még nem sikerült átvinnem, de úgy érzem tisztán látszik mi kell hozzá, hogy az is sikerüljön.

Van még egy pici technikai lemaradásunk, de a csapat remek munkát végzett és kihozták a csomagból a maximumot. Motorerőben kell kicsit javulnunk, mert a technikusabb szakaszokon sokkal gyorsabb tudtam lenni az előttem lévő bolyhoz képest, viszont a hosszú egyenesekben és emiatt az előzési pontoknál nem kerültem olyan pozícióba, hogy előzni tudjak, vagy csak nagyon nehezen. Amikor egyedül motorozok akkor sokkal könnyebben tudom a gyorskört kimotorozni, mint így „meccs közben”. Úgy érzem sokat fejlődtem a hétvége folyamán, Imi segítségével tudtam kicsit változtatni a motorozási stílusomon is, ami jobban passzol a Yamahához. Most van 3 napunk elemezni az adatokat és remélem, hogy jövő hétvégén ugyanilyen erősek tudunk lenni. Kíváncsi leszek, hiszen jóval melegebb idő lesz. Most van egy tökéletes alapunk, ezt a munkát kell folytatnunk és akkor ezek a kiemelkedő eredmények nem csak részeredmények lesznek hanem átfordítjuk versenyeredményre is!” - értékelt a magyar pilóta.





Az OXXO Racing elnöke, Tökölyi László nagyon elégedett a hétvégi eredménnyel:

„Ezen a hétvégén abban reménykedtünk, hogy végérvényesen bebetonozzuk magunkat a stabil TOP10-be, aztán pedig lépésről lépésre elkezdjük ledolgozni azt a néhány éves hátrányt, amennyivel az élcsapatok előttünk járnak. Ez szinte maradéktalanul sikerült. Szép lett volna a 10. hely, pont egy hajszálon, helyesebben 6 ezreden múlott, de az edzéseken és az időmérőn egyértelműen látszott, hogy Portimaoban nem a véletlen műve volt a jó szereplés és minden nehézség ellenére töretlen a fejlődés. SŐT!!! Most találtunk igazán magunkra. A nem hozzáértők nem feltétlenül látják mennyire nehéz ez, de akik benne vannak a motorsportban tisztában vannak vele. Úgy hiszem példaértékű, amit a srácok letettek az asztalra, de a háttérben is egyre többen vannak akik támogatnak és segítenek. Köszönet mindenkinek. Haladunk előre megállíthatatlanul!”



A világbajnokság péntektől ugyanazon a helyszínen Aragóniában folytatódik tovább!



Forrás és képek: OXXO Racing Team

Borítókép: OXXO Racing Team