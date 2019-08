Az amerikai-magyar Rossi Moor nagy reményekkel érkezik vissza Amerikába, azzal a céllal, hogy minél jobb eredményt érjen el a tehetségkutatón. Rossi 2 éve versenyez Ohvale motorokkal és ez az esemény remek lehetőség, hogy összehasonlítsa, milyen szinten áll Amerika legtehetségesebb fiatal versenyzőihez képest. A hétvége üzleti szempontból is érdekes lehet majd, hiszen miután korábban a kisebb kategóriákban Rossi már mindent megnyert Amerikában, szeretné látni a szakma, hogy a nagy sikerű Ohvale márkával hogyan teljesít.

Az Ohvale Talent Cup nem várt érdeklődést eredményezett, 18-an jelentkeztek a 160-as kategóriába. Köztük vannak tehetséges gyerekek az Egyesült Államok minden pontjáról, de még Mexikóból is.

Stefano Favaro a Sport&Events Academy alapítója is elkíséri Rossit az amerikai kalandra:



Rossi Moor komoly tehetségnek örvend.

„Szinte haza érkezik Rossi, hiszen 3 éves kora óta itt motorozik, bár ez a pálya számára is új lesz. Az elmúlt 2 évben rengeteget edzett, fejlődött, megtapasztalta az európai bajnokságok színvonalát. Felépítettük az edzésprogramját, a motorozás mellett nagy hangsúlyt fektet a Fit4Race és egyéb erőnléti edzésekre is. Mentálisan is úgy érzem nagyon sokat fejlődött, bár mióta ismerem nagyon rendben van fejben. Mindezek után természetesen szeretnénk látni, hogy az amerikai fiatalokhoz képest milyen szinten áll. Nem titkolt célunk, hogy ha minden jól alakul esetleg megnyerjük ezt a kupát, de mindenképpen pódiumon szeretnénk végezni. Ez a pálya nagyon technikás, ami Rossi számára előnyt jelent majd és reméljük, hogy ez egyensúlyozza az álalános súlykiegyenlítés hiányából származó hátrányát.”

Forrás: Faster Promotion

Fotó: Faster Promotion