A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerint nincs megfelelő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a Ferrari Forma-1-es istálló az előző világbajnoki idényben a szabályoknak nem megfelelő motorokat használt volna.

A FIA a csütörtöki közleményében azt írta, azért egyezett meg zárt ajtók mögött a maranellói csapattal, mert el akarta kerülni a hosszas pereskedést, melynek bizonytalan lett volna a kimenetele.



"A 2019-es idény során elvégzett átfogó és minden részletre kiterjedő vizsgálat nyomán erősödött annak a gyanúja, hogy a Scuderia Ferrari erőforrása nem minden tekintetben felelt meg a FIA előírásainak, ezt azonban a Scuderia Ferrari határozottan cáfolta, egyben hangsúlyozta, hogy a motor a szabályoknak megfelelően készült" - írta a nemzetközi szövetség.



Hozzátették, nem voltak teljesen elégedettek, de úgy döntöttek, hogy a további intézkedések nem feltétlenül vezetnének eredményre tekintettel az ügy összetettségére, valamint a megfogható és egyértelmű bizonyítékok hiányára.



Nem volt elég bizonyíték a Ferrari szabályszegésére.



Fotó: Eric Alonso/MB Media/Getty Images



A FIA hangsúlyozta, hogy a bizalmas megállapodás megkötését a sportág jogi és fegyelmi szabályzata lehetővé teszi, a Ferrarival létrejött egyezség pedig "hatékony és visszatartó erejű".