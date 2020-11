Nem mindennapi feladatra vállalkozott a Zengő Motorsport spanyol pilótája.



Mikel Azcona 2020-ban igazolt a magyar istállóba, ahol a legutóbbi versenyhétvégén első futamgyőzelmét is megszerezte a Zengő színeiben. A spanyol fiatal többször is hangsúlyozta, remekül érzi magát új csapatánál. Ezt nem csak az eredményei mutatják jól, hanem a közösségi oldalakra feltöltött képek és videók is. A magyar alakulat által legutóbb feltöltött videón Azcona egy újabb oldalát mutatta meg rajongói számára. Nemcsak az énekléssel kacérkodott, hanem a magyar nyelvvel is megpróbálkozott.



A felvételen azt a magyar népdalt adja elő, amely Freddy Mercury által vált az egyik legjobban ismert dallá. A Queen egykori frontembere az 1986-os budapesti koncerten rukkolt elő a magyar népdallal, és ezzel még jobban belopta magát a közönség szívébe.



Most Azcona rukkolt elő a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű nótával. Bár néhány hang nem biztos, hogy a helyén volt, alig hisszük, hogy ez számít. Biztosak vagyunk benne, azzal, hogy megtanulta ezt a korántsem egyszerű dalt a világ egyik legnehezebb nyelvén, még jobban kivívja majd a hazai közönség szeretetét.





Ami talán pedig még ennél is fontosabb, hogy a pilóta remekül érezte magát a kihívás közben. Az utolsó sort követően operatőrével együtt nevetésben tört ki és közölte: Mire számítottál? Én egy pilóta vagyok. Az biztos, hogy Azcona egyelőre marad az autóversenyzésnél, hiszen ezen a hétvégén újabb futamok várnak rá, az aragoni idényzárón.



A spanyol egy jól sikerült versenyhétvégével még akár az összetettben is felállhat a dobogóra, így reméljük, hogy a hazai közönség ezúttal is szerencsét hoz számára.



A téli pihenő alatt pedig akár még az éneklést is gyakorolhatja, így még az is lehet, hogy márciusban már tökéletesen fújja majd, hogy tavaszi szél vizet áraszt.

Borítókép: Facebook.com/ZengőMotorsport