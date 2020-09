Öt hónappal az áprilisra tervezett rajt után ezen a hétvégén Belgiumban, Zolderben kezdődik a WTCR 2020-as idénye.

Michelisz Norbert blogja a várakozásairól:

"Nemcsak azért különleges az idei WTCR-szezonkezdet, mert már szeptember van, hanem azért is, mert az út előtt egy szokatlan dolgot is be kellett iktatnom. Mivel a járvány miatti biztonsági előírások értelmében csak 72 órán belül elvégzett negatív PCR-teszttel lehet belépni a pályára, el kellett mennem egy tesztre. Hosszú pálcával vesznek mintát a garatból és az orrból, ami néha elég kellemetlen is tud lenni. Én gyerekkoromban már attól is rosszul voltam, amikor a doki azzal a tényleg ártalmatlan fa pálcával benézett a számba, hogy lássa a mandulámat... De úgy voltam vele, hogy ha most ez az ára annak, hogy végre versenyezhessek, akkor simán kibírom. Nem is volt gond!

A fizika törvényszerűségeit nem lehet becsapni



Nem sokkal a rajt előtt derült ki, hogy nem a Salzburgringen, hanem Zolderben rendezik a WTCR nyitányát bár én így is Ausztria felé vettem az irányt, mert Bécsből repültem tovább Belgiumba. Korábban több helyen nyilatkoztam, hogy a Salzburgring nem tartozik a kedvenc pályáim közé, így ebből a szempontból nem bántam a változtatást, noha Zolder sem tartozik a legkiemelkedőbb helyszínek közé a pályafutásomban. 2010-ben és 2011-ben a WTCC-ben versenyeztem ezen a körön, és mivel egy régi vágású, klasszikus pálya, kedvelem a hangulatát, de dobogón például még nem álltam itt.

Lassú pályáról van szó, az átlagsebesség nem magas, a végsebeség is csak 200 km/h körül alakul. A második és a harmadik szektorban sok a lassú kanyar, amik korábban feküdtek a Hyundainak, ez alapján tehát nem rosszak az esélyeink, de aggódom a nagy súly miatt. Mivel a mezőny legnehezebb autói közé tartozunk, vigyázni kell a sok kemény féktávval. Zolderben olyan a pálya ritmikája, hogy sok az intenzív kigyorsítás és lassítás, és a fizika törvényszerűségeit nem mindig lehet becsapni, a nehezebb autó nehezebben lassul, így kérdés, hogy a pluszsúly miatt mennyi időt veszítünk. És, hogy a fékek hogyan bírják a terhelést versenytávon.

Biztos, hogy nem a Hyundai lesz a legerősebb autó



Fontos változás volt, hogy a szezon előtt módosították a BoP-t, ami a Hyundait összességében kedvezőtlenül érintette. Értetlenül álltam a változtatások előtt, de a múltban is megbirkóztunk a feladattal, és bízom benne, hogy idén is sikerül. Az ugyanakkor tény, hogy a 95 százalékra visszafogott motorerő nem segít, mint ahogy az sem, hogy a Honda és az új Cupra lejjebb állathatja a hasmagasságot. A Link&Co számai nem változtak, de az új technika, a második szezonját futja, és biztos vagyok benne, hogy még nagy fejlődési potenciállal rendelkezik. Mindezt összegezve azt most már egyértelműen ki merem jelenteni, hogy 2020-ban nem a Hyundai lesz az első számú erő a bajnokságban. Sőt az is benne van a pakliban, hogy csak a harmadik-negyedik legerősebb autó lesz a miénk. Kíváncsi leszek, hogy Zolderben, élesben hogyan alakulnak az erőviszonyok, csak ott derül ki, hogy a BoP mennyire ad reális képet, de előzetesen kicsit visszafogottabb vagyok az esélyeinkkel kapcsolatban.

Az új gumik megváltoztathatják az erőviszonyokat





Van még egy jelentős fejlemény, ami duplán átírhatja az eddig látott forgatókönyvet. Új gumibeszállító van a WTCR-ben, ami önmagában még nem eget rengető változás, de az már igen, hogy az új Goodyear-gumik minden elemében, a szerkezetet, a keveréket és a szélességet tekintve is mások, mint a korábban használt Yokohamák voltak. Mivel ezek szélesebb gumik, így elvileg több tapadást adnak, de közben a keverék keményebb, ami ellentétesen hat. Mindehhez még hozzá lehet szokni versenyzőként, de mivel a szerkezet is megváltozott, az már komoly hatással van mindenre. Egyrészt a gyártói oldalról az autó viselkedésére, másrészt versenyzői oldalról a vezetéstechnikára. Ezért mondom, hogy az új gumik duplán felboríthatják az erőviszonyokat. Én például tíz éve Yokohamával versenyeztem, aminek a keveréke tavaly változott. A megszokásához időre volt szükségem. Akkor is és most is nagyon jól jön, hogy Gabriele Tarquini személyében ilyen tapasztalt csapattársam van, aki egyből tudja, hogyan nyúljon a gumihoz, és az adatai jó referenciát jelentenek a fejlődéshez.

Sokan készpénznek veszik a címvédést, de...



Ugyan a WTCR tavaly december óta csak most folytatódik, de augusztusban beugróként versenyezhettem a TCR Germanyben, aminek köszönhetően vannak friss és pozitív élményeim. Ott minden más, a bajnokság, a gumi, a mezőny is, tehát szakmai szemmel nem lehetett igazi felkészülés a WTCR-re, de maga a verseny hangulata, a vele járó adrenalin és nyomás sokat segíthet abban, hogy könnyebben felvegyem a ritmust a hosszú szünet után.

Tudom, hogy a tavalyi bajnoki cím után sokan magától értetődőnek veszik, hogy idén is az első helyért szállok harcba, és én is szeretek esélyesként tekinteni magamra. De látva a sok változást a BoP-ben, a gumikban és a rajtrácson egyaránt, most egy teljesen új bajnokság veszi kezdetét, ami nagy meglepetéseket tartogathat. Szóval fel vagyok készülve mindenre. Ami tavaly volt, elmúlt, most új fejezetet nyitunk. Én pedig szeretem az ilyen kihívásokat és izgalmakat!"

Pénteken indul a klasszikus versenyhétvége Zolderben az első szabadedzéssel:

Péntek

17:00 – Első szabadedzés (fiawtcr.com/live-timing)

Szombat

9:50 – Második szabadedzés (fiawtcr.com/live-timing)

14:00 – Időmérő (élő: Eurosport 2, Sport 2)

Vasárnap

10:30 – Első futam (élő: Eurosport 1, Sport 1)

14:15 – Második futam (élő: Eurosport 2, Sport 1)

Forrás, fotók: michelisz.hu