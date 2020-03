Michelisz Norbert a 2019-es WTCR bajnoka lecseréli 5-ös számú rajtszámát a 2020-as szezonra.

A hímesházi pilóta korábban már kijelentette, csak abban az esetben válik meg a kedvelt számtól, ha az 1-es rajtszámot választhatja.

Így, hogy tavaly ő lett a WTCR bajnoka, most ezt meg is teheti, és Michelisz a közösségi oldalán mutatta be új logóját, a beépített új rajtszámmal.

Borítókép: facebook/ Michelisz Norbert