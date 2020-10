A szabadedzéseken csak a középmezőnyben volt a Hyundai a Slovakia Ringen, de az időmérőn visszatért a bajnok autó az élmezőnybe. Ketten is bejutottak a márkával a Q3-ba, a címvédő Michelisz második lett az időmérőn.

Az előző, nürburgringi versenyhétvégét kihagyták a Hyundaiok, amelyek kedvezményeket kaptak a turbónyomás tekintetében, így Michelisz Norbert is bizakodott a szlovákiai visszatérés előtt. Csakhogy a szabadedzések megmutatták, hogy nem lesz könnyű dolga a Hyundainak a Slovakia Ringen sem, hiszen az FP1-ben 14., az FP2-ben 9. hely volt a márka legjobbja.

A lényeg az időmérő volt, amelynek már az első szakasza rajtpozícióért ment. Idén Szlovákiában rendezik az első háromfutamos hétvégét az évadban, ám a korábbi tendenciával ellentétben nem két, hanem csak egy időmérő dönt a három verseny rajtsorrendjéről. Így a Q1 végederménye érvényes az egyik futamra.

Michelisz az első gyors körével rögtön több mint két tizeddel jobb volt (2:10,751), mint a két szabadedzésen futott legjobbja. Sokáig a harmadik helyen állt az idejével, de mivel nem tudott javítani rajta, végül hárman is megelőzték, így hatodik lett a Q1 végén, ami egyrészt továbbjutást, másrészt egy hatodik rajthelyet jelentett vasárnapra. Ezúttal két hyundaios is megelőzte Norbit, Tarquini kevesebb mint egy tizeddel, a végén a második helyre ugró Catsburg pedig másfél tizeddel - ebből is látszik, hogy nagyon szoros volt az eleje.

A Q2 jól indulhatott volna Michelisznek, az első szektorban ugyanis ő volt a leggyorsabb, ám a körét sem ő, sem más nem tudta befejezni, mert piros zászló miatt megszakadt az időmérő, miután Tassi Attila a gumifalnak ütközött a Hondájával. Az újraindulás után Michelisz a harmadik leggyorsabb időt futotta meg, amivel továbbjutott a Q3-ba, a legjobb Catsburg volt szintén egy Hyundaijal.

Három Audi és két Hyundai csatáját hozta a Q3. Michelisz másodikként teljesítette a gyors körét, és a 2:09,793-mal a legjobbját futotta meg a teljes napot tekintve. Ez végül elég volt ahhoz, hogy a Hyundai legjobbjaként a második helyet szerezze meg az időmérőn, egyedül a Q1-et is megnyerő Berthon tudott gyorsabb lenni nála. Michelisz így a vasárnapi három futamon a 6., a 9. és a 2. helyről rajtol majd.

Az időmérő végeredménye:





Forrás, borítókép: michelisz.hu