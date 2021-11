Michelisz Norbert a hetedik helyen kezdte és a hetedik helyen is fejezte be a második versenyt a WTCR olaszországi fordulójában.

Az első futamot abban a pozícióban fejezte be Michelisz Norbert, amelyen elkezdte azt, a negyediken. A második versenyen nehezebb helyezetből indult, hiszen az időmérőn megszerzett hetedik rajtkockát foglalta el.

A rajt után közvetlenül maradt a hetedik helyen, de az első kanyarokban harcolnia kellett a pozícióért, végül pedig még előzni is tudott egyet, így a hatodik helyen folytatta, Thed Björköt maga mögé utasítva.

Michelisz mögött az idény végén visszavonuló csapattárs, Gabriele Tarquini zárkózott fel, megelőzte Björköt, majd hamarosan már ott volt a magyar versenyző nyakán. Mivel Michelisz nem tudott közelebb lépni az ötödik Esteban Guarrierihez, Tarquini pedig gyorsabb volt nála, maga elé engedte a másik Hyundai-pilótát.

Tarquini hamar el is nyúlt a hetedik helyre visszaesett Michelisztől, üldözőbe vette Guerrierit. Az olasz meg is előzte az argentint, aki a futam hajrájára kicsit lelassult, így Michelisz is felért mögé. Az előzéshez azonban nem volt már erő a Hyundaiban, így a magyar pilóta ezt a versenyt is ott fejezte be, ahol kezdte: a hetedik helyen.

A WTCR-idényből már csak egy hétvége van hátra, a szezonzárót Oroszországban rendezik november 27-28-án.

A második futam végeredménye:

Képek és forrás: michelisz.hu