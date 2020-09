A hatszoros NBA-bajnok Michael Jordan az autóversenyző Denny Hamlinnel közösen saját csapatot alapít, amely az egyesült államokbeli NASCAR sorozatban szerepel majd.

A hírről a háromszoros Daytona 500-győztes Hamlin számolt be, hozzátéve, hogy pilótájuk a mezőny jelenlegi egyetlen afroamerikai versenyzője, Darrell "Bubba" Wallace lesz.

"Michael Jordannel 11 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg az akkori Charlotte Bobcats kosárlabdacsapat egyik meccsén, és hamar jóbarátok lettünk, most pedig ezt a kapcsolatot emeljük új szintre" - írta a közösségi médiában a 39 éves Hamlin, aki az egyik esélyese a NASCAR idei bajnoki címének.

This is a unique, once-in-a-lifetime opportunity that I believe is a great fit for me at this point in my career. I’m grateful and humbled that they believe in me and I’m super pumped to begin this adventure with them.







