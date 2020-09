Újabb rajt-cél győzelmet aratott a M1RA versenyzője, Dusan Borkovics a TCR Eastern Europe-ban, immáron az ötödiket a szezonban. Ezzel máris behozhatatlan előnyre tett szert az első a helyen, Brnóban bajnok lett a magyar csapat és versenyzője!

A nagy pluszsúly ellenére Dusan Borkovics futotta a leggyorsabb kört a pénteki időmérőn Brnóban, így a M1RA versenyzője rajtolhatott az élről a szombaton rendezett első futamon a TCR Eastern Europe-ban a csehországi hétvégén. Ismerős szituáció lehetett a szerb pilótának, hiszen ez így volt a szezon eddigi összes állomásán: mind a négy korábbi futamon rajt-cél győzelmet aratott, az összes métert ő töltötte az élen az idényben. Ez volt a cél 2020 ötödik versenyén is.

“Kell a jó rajt, ami után az első két kör lesz meghatározó. Ha ott minden jól alakul, akkor bízom benne, hogy a hatalmas súly ellenére Duca kontrollálja a gumikopást, mert ebben nagyon ügyes” – állapította meg Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője az időmérős győzelem után. Borkovics autója a mezőny nagy részénél 100-110 kilóval nehezebb a büntetősúlyok miatt, ami az emelkedőkkel tarkított brnói pályán, különösen versenytávon veszélyes a gumik állapotára.

A rajt ezúttal is jól sikerült, Borkovics szépen kapta el a ritmust, és simán eljött az első helyen, noha az első kanyar féktávján a tavalyi bajnok Milovan Vesnics rávetődött, és próbálta támadni, de valódi veszélyt nem jelentett. Sőt az első kör végén Vesnincsnek már hátrafelé kellett nézegetnie, a harmadik helyezett Sandro Soubek támadta intenzíven, és a második körben meg is előzte. Közben a M1RA versenyzője máris elkezdte kiépíteni azt az előnyt, amire Bári Dávid utalt az első két körrel kapcsolatban: Borkovics 3,5 másodperces különbséggel vezetett a második kör végén.

Annak, hogy Vesnics elveszítette a második helyet rögtön a futam elején, azért volt jelentősége, mert így később Szymon Jablonski is megelőzhette. Azzal pedig, hogy visszaesett a negyedik helyre, Borkovics már most megszerezhette a bajnoki címet. Ehhez ugyanis 75+ pontos előnyt kellett kiépítenie, amihez ő a futamgyőzelemnél többet nem tehetett hozzá. Azt meg is szerezte végül több mint hét másodperces előnnyel.

Vesnics visszaesésével azonban a tabellán neki és az ezen a futamon második Soubeknek is 48-48 pontja lett, amivel ők kéz a kézben kerültek a bajnokság második helyére. Borkovics közben a maximális 125 pontot szerezte meg eddig, azaz 77 pontos előnnyel vezet úgy, hogy a hátralévő három futamon már csak 75 szerezhető. Tehát megvan a TCR Eastern Europe bajnoki címe! Vasárnap újra a pole pozícióból rajtol a M1RA pilótája, folytatás holnap 14:00-kor a második versennyel – már bajnokként!

Forrás: m1ra.hu

Borítókép: m1ra.hu