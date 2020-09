Nagy meglepetéseket hozott a WTCR első 2020-as időmérője Belgiumban. A címvédő Michelisz Norbert a Hyundai legjobbjaként a 12. helyen zárt, amiből látszik, hogy nehéz idényre számíthat a dél-koreai márka.

Új gumik, új BoP, új bajnokság, új erőviszonyok. Röviden így lehet összefoglalni, hogy mi történt a 2020-as WTCR-idény első időmérőjén Zolderben. Hogy milyen jelentősége van a Yokohamát váltó új gumibeszállítónak, a Goodyearnek, arról Michelisz Norbert írt a blogjában.

Michelisz Norbert blogja a várakozásairól: "Nemcsak azért különleges az idei WTCR-szezonkezdet, mert már szeptember van, hanem azért is, mert az út előtt egy szokatlan dolgot is be kellett iktatnom. Mivel a járvány miatti biztonsági előírások értelmében csak 72 órán belül elvégzett negatív PCR-teszttel lehet belépni a pályára, el kellett mennem egy tesztre.