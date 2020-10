Szakadó eső, 12 fok és újraaszfaltozott pálya fogadta a Supersport-világbajnokság szereplőit az utolsó előtti fordulón Franciaországban.



Remekül indult a versenyhétvége a mezőny egyetlen magyarja számára, aki pénteken a 6. és a 7. helyen zárta a szabadedzéseket vizes pályán.



Szombaton aztán megváltoztak a körülmények és sajnos felszáradó aszfalton a 3. szabadedzés elején volt Petinek egy bukása. Bár a motort sikerült összerakni a Superpole-ra, végül csak a 17. helyre tudott kvalifikálni a magyar motoros.



Az első versenyen a 17. helyről egészen a 9. pozícióig sikerült felküzdenie magát az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team pilótájának. A vasárnapi futam viszont a tervezettnél hamarabb véget ért, Peti remek felzárkózást bemutatva, már a 12. helyen motorozott, amikor kicsúszott Yamaha gépével.



„A szombat reggeli bukás kicsit kizökkentett a remek vizes ritmusomból, de azért a versenyen a 17. helyről indulva sikerült a 9. pozíciót megszereznem. Magny-Cours egy olyan pálya, ami esőben nagyon alattomos tud lenni és ez vasárnap is kifogott jó pár versenyzőn, köztük sajnos rajtam is. A lényeg, hogy rendben vagyok és 2 hét múlva újra versenyzünk!



Az utolsó versenyhétvége következik, Estorilban. Köszönöm szépen a csapatnak, hogy helyrepofozták a gépet a bukások után és, hogy egész hétvégén ilyen keményen dolgoztak!”- foglalta össze hétvégéjét a magyar pilóta.





Tökölyi László, az OXXO Racing elnöke szerint a csapat remekül dolgozott ezen a hétvégén is:



“Sajnos vagy szerencsére ez egy ilyen műfaj. A pénteki szuper szereplés után nyilván mindenki bizakodva várta a folytatást. A szombat reggeli malőr kicsit összekuszálta a szálakat, de 17-ről a 9-re feljönni szakadó esőben komoly fegyvertény. Peti az a típus, aki mindig mindent fokozni akar, vasárnap megpróbált még előrébb kerülni, de ez most nem jött össze. Ez a motorsport. A csapat kiválóan dolgozott, a bukások után gyorsan megoldották a problémákat, most pedig már teljes erővel készülünk Estorilra!”

Október 16-án Portugáliában, Estorilban - a mezőny számára új pályán - fog befejeződni a 2020-as világbajnoki szezon!

