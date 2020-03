Minden idők egyik legkeményebb Supersport mezőnye jött össze a 2020-as VB szezonra. Rengeteg pilóta érkezett a MotoGP kisebb kategóriáiból és természetesen az eddigi főszereplők sem gyengültek a téli felkészülés alatt. Mindezek ellenére világbajnoki pontszerzéssel indult az új szezon a motoros és az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team és Sebestyén Péter számára.

"Eltelt egy hét a szezon első versenye után, de kellett egy kis idő, hogy leülepedjenek bennem az idei első kilométerek tapasztalatai az új motorommal és csapatommal" - írta blogjában Péter.

Milyen volt számára Ausztrália? Ha a szavaival akarunk élni, akkor mintha egy másik bolygó lenne, ahova nem szűrődik át a sok zaj és hülyeség. Az emberek másképp viselkednek, más a mentalitás, a környezet csodálatos, de az időeltolódás az fura volt számára.

"Hab a tortán, hogy maga a versenypálya olyan csodálatos, hangulatos, hogy ha még nem is hallom a motorok hangját, akkor is elkap a versenyzés vágya. Amint pedig eljön az idő, hogy motorral is körbe menjek az aszfaltcsíkon, akkor már teljesen elfelejtem, hogy hol vagyok, mert egyszerűen magával ragad az eszméletlen tempó a szűk és lendületes pályán. "

Adom az ívet - Phillip Island Részletesen bemutatom a WorlSBK első verseny helyszínét, a híres ausztrál, phillip islandi pályát. Sebestyén Peti #56 OXXO Hungary YAMAHA Toth Team

Új csapat?

A kezdeti nehézségeket a csapat remekül megoldotta, így újoncként, először dolgozva egy csapatként, igazán remekül megoldottk a feladatot.

"A versenymotorunk csak az Ausztráliába indulás előtti napokban készült el, így a szerelők itt találkoztak vele először, egy nappal az első körök előtt. Hihetetlen munkát végeztek, hogy minden összeálljon."

Az első teszt?

Azt hallani egy versenyzőtől, hogy sosem volt még ennyire magabiztos az első tesztkörök után, egyértelműen biztató. Azonnal remek tempót tudott diktálni, majd ez fokozatosan javult is. A tesztet követő két pihenőnap rettentően fontos lesz, hogy az adatokat elemezve olyan beállítást találjunk, amivel versenyhétvégén egyből erősen tudunk kezdeni.

"Bebizonyosodott, hogy remekül sikerült a felkészülésem a tél folyamán, hiszen mentálisan és fizikálisan is remek állapotban voltam. Nyugodt és magabiztos maradtam a tesztnapok után, hiszen ott volt a lehetőség a levegőben, hogy egy remek bemutatkozó eredménnyel villanjunk meg, mint új csapat és a feje tetejére állítsunk mindent!"

Az első verseny?

Ahogy sok sportágban, úgy a motorsportban is egyik napról amásikra változhat a helyzet. A sikeres tesztek után némiképp fordult a kocka, de Péter ettől függetlenül is elégedett.

"Amennyiben olyan egyszerű lenne ez a sport, hogy ugyanaz egy beállítás működik mindenki alatt, akkor nem is hívnák technikai sportnak. Csak azon múlik az egész, hogy az adott időpontban minden körülményt szemügyre véve a legjobban összehangoljuk a beállításokat a motorozási stílusommal. "

Sok mindent lehet várni a csapattól, de őszintén szólva számukra az első verseny volt az első éles próba, ahol megismerkedtek az új csomaggal. Végül a 14. helyen tudta behozni a motort, ami fontos pontokat érő hely, ettől függetlenül, ahogy a versenyzőknél szokás nem feltétlen elégedett a saját teljesítményével.

"Közvetlen a verseny után csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy minden a feje tejére állt annak ellenére, hogy mennyire bíztatóan indult a hetünk a tesztekkel. Kellett egy jó pár nap, hogy értékelni tudjam ezt az eredményt. Egyértelműen látszik és érződik a potenciál a csapatunkban, más csapatok és szakemberek is elismerték a teljesítményünket. Van egy erős motorblokkunk, remek a csapatunk, végre vannak használható adatok és már egy jól beállított motorom is."

A jó hír viszont, hogy Sebestyén Peti szuper formában érzi magát, és kész arra, hogy felülmúlja a tavalyi eredményeit.

Forrás: sebestyenpeti.com