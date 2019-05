A Forma-1 világbajnokai is gyászolják a hétfőn 70 éves korában elhunyt elődöt, a háromszoros vb-győztes osztrák Niki Laudát. Damon Hill, a britek 1996-os világbajnoka: "Viszlát Niki! Leckéket és emlékeket adtál nekünk az életről".

Fernando Alonso, a spanyolok kétszeres (2005, 2006) világbajnoka: "Megdöbbentő és tragikus reggeli hír. R.I.P. Niki!".

Jenson Button, a britek 2009-es világbajnoka: "Egy legenda hagyott itt minket. Nyugodj békében, Niki". (Photo by James Moy Photography/Getty Images)

Niki Lauda 2012-től a Mercedesnél látott el vezetői feladatokat, a német csapat színeiben Nico Rosberg 2016-ban lett világbajnok.

"Kedves Niki. Köszönet mindenért, amit tőled tanultam. A szenvedélyed, a harci szellemed, és a sofőrökkel szemben tanúsított türelmedet. Én és további százmillió nagy rajongód, akiknek az életed annyi bátorítást adott, nem csak a nehéz időkben, gondolunk rád és a családodra. Nyugodj békében" - írta a vb-cím megszerzése után azonnal visszavonult német pilóta. (Photo by Horacio Villalobos - Corbis/Corbis via Getty Images) "Mélyen érintett minket Niki Lauda halála. Gondolatainkkal és érzéseinkkel a családdal vagyunk. Örökké hálásak lehetünk Niki felbecsülhetetlen befolyására a motorsportra és csapatunkra" - emlékezett a német csapat mögött álló multinacionális járműgyártó vállalat, a Daimler AG. Az elhunyt legenda felesége Birgit, volt felesége, Marlene, valamint gyermekei, Lukas, Matthias, Max és Mia kedden a Lauda család nevében újabb közleményt adtak ki, amelyben utaltak a volt versenyző tavaly nyári tüdőátültetésére: "Az elmúlt tíz hónapban minden percben mellette voltunk. Együtt nevettünk, sírtunk, reméltünk és szenvedtünk, de a végén Nikinek tegnapra már nem maradt ereje. Niki, egyedülálló harcos és rendkívüli ember voltál!".

Alexander Wurz, egy híres osztrák autóversenyző-család harmadik generációs, már visszavonult tagja: "R.I.P. Niki! Egy igazi hős hagyott itt minket! Köszönet Niki az inspirációért, a közvetlenségedért, a hihetetlen sebességedért és a küzdőszellemedért. Hiányzol majd nekünk, soha nem feledünk". (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

Christian Klien, az osztrákok korábbi Forma-1-es versenyzője: "Nyugodj békében, Niki! Mindig igazi legenda és példakép voltál, akit közvetlensége és fanyar humora soha nem hagyott el. Soha nem fogunk elfelejteni!".

Franz Tost, a Forma-1-es Toro Rosso csapatvezetője: "Bár régóta tudtuk, hogy Niki egészségi állapota kritikus, bíztunk abban, hogy visszatérhet közénk a versenypályákra. Nagyon szomorú tudomásul venni, hogy ez már nem így lesz. A Forma-1 az egyik legfontosabb sportági nagykövetét veszítette el". Flavio Briatore, korábbi Forma-1-es csapatvezető: "Néhány héttel ezelőtt küldtem neki egy fényképet, amin mi ketten voltunk rajta, és arra akartam ösztönözi vele, hogy folytassa a harcot, ami mindig is jellemezte őt. Niki ezt már nem tudta megtenni, így nagyon szomorú nap lett ez a Forma-1-ben, amely elveszített egy nagyszerű személyiséget, én pedig elveszítettem egy nagyszerű barátot. Ciao Niki".

Más sportágak osztrák képviselői is részvétüket fejezték ki, így például Thomas Muster, a férfi tenisz-világranglista korábbi éllovasa vagy az ex-testépítő Arnold Schwarzenegger, a hollywoodi sztár.

"Nagy veszteség ez nemcsak a család, hanem az egész osztrák és nemzetközi sport számára. Olyan sportoló volt, akit az egész világon Ausztriával azonosítottak. Ismertem, nagyon jól megértettük egymást, baráti volt a viszonyunk. Ami a legjobban tetszett benne, hogy egyszerűen kimondta a dolgokat, ez tette különlegessé." - mondta Muster.

"Niki bajnok volt, egy ikon. Ausztria nemzeti kincse. - fogalmazott Schwarzenegger. - Az egyik legkedvesebb barátom volt, nagyszerű, úttörő hős. Nagyon fog hiányozni."